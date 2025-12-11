नई सब्सिडियरी कंपनी बनाने के लिए इस बारट्रॉनिक्स इंडिया को सरकार से मिली मंजूरी, उछला शेयर - Details

आईटी सर्विस और बिजनेस सॉल्यूशन देने वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के स्टॉक में आज 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।

इस तेजी के पीछे कंपनी द्वारा दी गई एक बड़ी जानकारी है जिसे कंपनी ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किया था। फिलहाल खबर लिखे जानें तक सुबह 11:11 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.25% या 0.27 रुपये चढ़कर 12.28 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1% या 0.12 रुपये की तेजी के साथ 12.17 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की एक पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary) के गठन को मंजूरी दे दी है।

यह नई कंपनी 'BIL Healthtech Private Limited' नाम से 09 दिसंबर 2025 को रजिस्टर्ड की गई है और इसके लिए मंत्रालय ने इन्कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है।

BIL Healthtech Private Limited, बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (BIL) की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसलिए यह BIL की एक संबंधित पार्टी (Related Party) भी मानी जाती है। BIL इस नई कंपनी में 100% शेयरहोल्डिंग रखता है।

BIL Healthtech Private Limited के बारे में

BIL Healthtech Private Limited, बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (BIL) की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary - WOS) है, जिसे हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है।

इस सहायक कंपनी का मुख्य उद्देश्य हेल्थटेक समाधान प्रदान करना और उनका संचालन करना, मेडिकल डिवाइसेज की आपूर्ति और उनका सपोर्ट देना, हेल्थ डेटा का संग्रह और विश्लेषण करना, तथा इससे जुड़े कंसल्टिंग सर्विसेज उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, कंपनी बायोटेक्नोलॉजी उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, रिसर्च टूल्स, हेल्थ फूड्स, केमिकल्स, लाइफ-साइंस उपकरणों और अन्य उभरती तकनीकों के कारोबार से भी जुड़े कार्य कर सकेगी।