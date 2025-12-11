शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने NCD इश्यू पर दिया बड़ा अपडेट, रडार पर ये स्मॉल कैप स्टॉक - Details

एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन देने वाली कंपनी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) का शेयर आज रडार पर है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:56 बजे तक बीएसई पर 0.95% या 1.50 रुपये गिरकर 156.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.63% या 1 रुपये गिरकर 156.59 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

बुधवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 30 जुलाई 2025 और 14 अक्टूबर 2025 को कंपनी द्वारा 50 करोड़ रुपये तक के नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी करने की प्रक्रिया के बारे में पहले दी गई जानकारी पर एक नया अपडेट दिया जा रहा है।

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की फाइनेंस कमेटी की 10 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में NCDs से जुड़े नंबर्स में बदलाव किया गया है।

अब कंपनी कुल 5,000 NCDs जारी करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 1,00,000 रुपये प्रति NCD होगी। इनमें ग्रीन शू ऑप्शन के तहत अतिरिक्त 2,500 NCDs शामिल हो सकती हैं। कुल मिलाकर इस जारी में 50 करोड़ रुपये तक जुटाए जा सकते हैं।

इसके अलावा, इन NCDs की अवधि (Tenure) अधिकतम 24 महीने होगी, जो उनकी अलॉटमेंट की तारीख से गिनी जाएगी। बाकी सभी शर्तें वही रहेंगी, जो 14 अक्टूबर 2025 के डिस्क्लोजर में बताई गई थी।

Share India Securities Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% घटकर ₹93.22 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹124.26 करोड़ था। वहीं, इसके कोर ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 24.6% घटकर ₹340.95 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह ₹452.75 करोड़ थी।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में

यह कंपनी एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ग्राहकों को सेवा दे रही है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से HNI (High Net-worth Individuals) यानी अमीर निवेशकों को सेवाएं दी हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट में मजबूत बनने का है।