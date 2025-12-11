31 करोड़ शेयर अलॉट! इस आईटी कंपनी ने पूरा किया AIS Anywhere का अधिग्रहण - 1 हफ्ते में 22% उछला भाव

IT Stock: आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) का स्टॉक आज दो प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11:47 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.15% या 0.54 रुपये चढ़कर 25.61 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

अब कंपनी ने अधिग्रहण को लेकर बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक रडार पर है। ब्लू क्लाउड ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को AIS Anywhere के अधिग्रहण के लिए शेयर स्वैप के तहत प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करने की जो अनुमति मिली थी, उसके आधार पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज की बैठक में कुल 31,68,00,000 (31 करोड़ 68 लाख) इक्विटी शेयर जारी कर दिए हैं।

किसे कितने शेयर मिले?

जानकी यर्लागड्डा (Promoter) को 14,10,75,000 इक्विटी शेयर मिले और Siraj Holdings LLC (Non-Promoter) को 17,57,25,000 इक्विटी शेयर मिले।

इन शेयरों के अलॉटमेंट के बाद, शेयर स्वैप व्यवस्था के तहत AIS Anywhere अब कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है।

Blue Cloud Softech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 22 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 11 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक 3 प्रतिशत चढ़ा है। साल 2025 में यानी YTD आधार पर स्टॉक 47 प्रतिशत गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 56 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 261 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 327 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

हाल ही में मिला है बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे अमेरिका की कंपनी Stratos Forge Inc से एक बड़ा डेटा एनोटेशन और एआई ट्रेनिंग सर्विसेज का ऑर्डर मिला है। इससे पहले कंपनी ने करीब ₹18 करोड़ के एक पायलट प्रोजेक्ट को 96.68% की शानदार सटीकता के साथ पूरा किया था। इसी प्रदर्शन से प्रभावित होकर Stratos Forge ने अब लगभग ₹110.08 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट ब्लू क्लाउड को दिया है।