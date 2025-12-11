scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 11, 2025 13:10 IST

Multibagger Stock: स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के शेयरों में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले पिछले 4 कारोबारी सत्र से लगातार लोअर सर्किट लग रहा था। आज बीएसई पर स्टॉक 5% या 2.38 रुपये चढ़कर 50.08 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई पर आज शेयर 47 रुपये पर खुला था और अभी तक उसने अपना इंट्राडे हाई 50.08 रुपये पर पहुंच गया था। कंपनी का मार्केट कैप 3,491.19 करोड़ रुपये का है। 

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 10 प्रतिशत चढ़ा है। स्टॉक ने निवेशकों का पैसा मात्र 6 महीने में दोगुना करते हुए 103 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

अगर YTD आधार पर देखें तो साल 2025 में अब तक स्टॉक 423 प्रतिशत चढ़ चुका है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 795 प्रतिशत स ेअधिक, पिछले 2 साल में 830 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4180 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

हाल ही में कंपनी ने दिया था ये बड़ा अपडेट

हाल ही में स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड ने बताया था कि उसे अंतरराष्ट्रीय QSR ब्रांड Wing Zone के लिए एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज अधिकार मिला है। कंपनी, जो 500+ कर्मचारियों और 75 साल से अधिक के संयुक्त हॉस्पिटैलिटी अनुभव के साथ Buffalo Wild Wings, Wing Zone, Blaze Kebabs, Tortilla और उसकी टेक सब्सिडियरी TekSoft Systems Inc. जैसे ब्रांड संचालित करती है, अब भारत में Wing Zone के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और देशभर में विस्तार की जिम्मेदारी संभालेगी।

Wing Zone दुनिया भर में अपने चिकन-आधारित मेन्यू, सिग्नेचर सॉसेज, बोल्ड फ्लेवर्स और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। कंपनी के चेयरपर्सन मोहन कर्जेला के लीडरशिप में Wing Zone को भारत में हाई-स्ट्रीट स्टोर्स और क्लाउड किचन मॉडल, दोनों के जरिए पेश किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों तक ब्रांड की पहुंच बन सके।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
