Newsटेक्नोलॉजीएप्पल ने भारत में खोला अपना पांचवा स्टोर! सालाना किराया सुनकर उड़ जाएगा होश

एप्पल ने भारत में खोला अपना पांचवा स्टोर! सालाना किराया सुनकर उड़ जाएगा होश

एप्पल का नोएडा स्टोर एक भारी-भरकम कीमत के साथ खुला है। CRE मैट्रिक्स द्वारा एक्सेस किए गए और हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए लीज (किराया) के डिटेल के मुताबिक एप्पल एपल प्रति वर्ग फुट 263.15 रुपये का भुगतान करेगा। 

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 11, 2025 16:22 IST
Apple Noida Store
कंपनी ने नया Apple Store नोएडा में खोला है. (Photo: Apple)

Apple Noida Store Rent: एप्पल (Apple) भारत में अपना पांचवां रिटेल स्टोर खोल दिया है। यह स्टोर नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया (DLF Mall of India) में खुला है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्टोर के लिए कंपनी को हर महीने और हर साल कितने रुपये का रेंट देना पड़ेगा?

मंथली और सालाना किराया कितना?

कंपनी ने डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के अंदर 8,240 वर्ग फुट की जगह ली है। यह पूरी जगह छह यूनिट्स में फैली हुई है, जो मिलकर एप्पल स्टोर के लिए एक बड़ी जगह बनाएगी। इस हिसाब से  इस जगह के लिए कंपनी मंथली किराया लगभग 45.3 लाख रुपये और सालाना आधार पर लगभग 5.4 करोड़ रुपये रेंट देगी।

स्टोर का यह एरिया लगभग वैसा ही है जैसा मुंबई के बीकेसी, दिल्ली के साकेत, पुणे के कोरेगांव पार्क और बेंगलुरु के हेब्बल में देखा गया है। एप्पल ने यह स्टोर कम से कम अगले 11 साल के लिए किराए पर लिया गया है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, पहले साल के लिए यह स्टोर किराया फ्री रहेगा।

हर तीन साल में बढ़ेगा किराया

समझौते में यह भी साफ किया गया है कि किराए में समय-समय पर बढ़ोतरी होगी। समझौते के मुताबिक, किराए में हर तीन साल में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने फरवरी 2025 में इस लीज को फाइनल किया था, और अब यह स्टोर आधिकारिक तौर पर आज यानी 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। भारत में अपनी रिटेल उपस्थिति को बढ़ाते हुए, नोएडा आउटलेट देश में अपनी जड़ें मजबूत करने की दिशा में एप्पल का एक और बड़ा कदम है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 11, 2025