राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान! 2% दौड़ा ये स्मॉल कैप एफएमसीजी स्टॉक

FMCG Stock: फूड प्रोडक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, कृशिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) का शेयर आज 2 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। सुबह 10:51 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.17% या 10.20 रुपये चढ़कर 479.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 2.06% या 9.65 रुपये की तेजी के साथ 479 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इस तेजी के पीछे का कारण कंपनी द्वारा राइट्स इश्यू के लिए जारी की गई रिकॉर्ड डेट है। कंपनी ने इसके बारे में गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद बताया था।

Krishival Foods Rights Issue Record Date

कंपनी ने राइट्स इश्यू के लिए बुधवार 17 दिसंबर 2025 का दिन तय किया है। इस दिन तक अगर आप कंपनी के शेयर होंगे तो आप राइट्स इश्यू के लिए पात्र होंगे।

26 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के बाद कंपनी ने बताया था कि वो राइट्स इश्यू के जरिए अधिकतम ₹100 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रही है।

Rights Issue क्या होता है?

राइट्स इश्यू कंपनी द्वारा एक पूंजी जुटाने का तरीका है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को कम कीमत में शेयर खरीदने का मौका देती है। कंपनी ने यह फंड रेज विभिन्न कारणों जैसे- बिजनेस में विस्तार, कर्ज चुकाने या अन्य जरूरतों के लिए कर सकती है। इससे शेयरधारक चाहें तो नए शेयर खरीदकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटने (dilution) से बचा सकते हैं।

Krishival Foods H1 FY26 Results

कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई छमाही के लिए कुल आय में 60% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। यह आय ₹75.45 करोड़ से बढ़कर ₹120.71 करोड़ हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सालाना आधार पर 23% बढ़कर ₹10.20 करोड़ पर पहुंच गया है।

कंपनी ने बताया कि यह मजबूत प्रदर्शन प्रीमियम प्रोडक्ट पर लगातार ध्यान, कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लगातार बढ़ते रिटेलर बेस की वजह से आया है, जिसने विकास को गति दी है और मार्जिन बढ़ाने में मदद की है।