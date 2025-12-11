Business Idea: अगर आप कम बजट में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) खोलना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।

यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप बेहद कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए खुद सरकार आपकी आर्थिक मदद करती है। देश में इन औषधि केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आप सरकारी मदद के साथ अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

देश भर में 16,912 जन औषधि केंद्र

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 30 जून 2025 तक देश में कुल 16,912 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर 2,110 प्रकार की दवाइयां और 315 प्रकार के मेडिकल डिवाइस उपलब्ध होते हैं, जो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90 फीसदी तक कम कीमत पर मिलते हैं।

सबसे ज्यादा केंद्र उत्तर प्रदेश में (3,550) खोले गए हैं, इसके बाद केरल (1,629), कर्नाटक (1,480) और तमिलनाडु (1,432) का नंबर आता है।

कैसे करें आवेदन और क्या है जरूरत?

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आप महज 5,000 रुपये खर्च कर आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता: इस केंद्र को खोलने के लिए आवेदक के पास D-Pharma या B-Pharma का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है।

जगह: केंद्र चलाने के लिए आपके पास लगभग 120 वर्गफुट का एरिया होना चाहिए।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको इन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (DPharma/BPharma)

पैन कार्ड (PAN Card)

वैध मोबाइल नंबर

निवास प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन करना काफी आसान

PM जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत आसान है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

मेन्यू में दिख रहे Apply For Kendra ऑप्शन पर क्लिक करें।

नए पेज पर Click Here To Apply पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर खुले साइन-इन फॉर्म के नीचे Register Now ऑप्शन पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें।

फॉर्म को चेक करने के बाद ड्रॉप बॉक्स में अपना राज्य चुनें।

टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स पर क्लिक करके सब्मिट ऑप्शन दबाएं।

इस तरह आपका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

सरकार ऐसे करती है आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वाले को सरकार की ओर से आर्थिक मदद 'प्रोत्साहन राशि' के रूप में दी जाती है। केंद्र में पांच लाख रुपये तक की दवाओं की मंथली खरीद पर 15 फीसदी या अधिकतम ₹15,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलता है।

स्पेशल कैटेगरी या सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए सरकार की ओर से दो लाख रुपये की एकमुश्त रकम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर मुहैया कराई जाती है।