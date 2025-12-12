नाम बदलने से लेकर वारंट इश्यू तक! 3 जनवरी को हो सकता है बड़ा ऐलान - रडार पर ₹40 से कम वाला ये शेयर

Integrated Industries Share: बीएसई पर लिस्ट स्मॉल कैप कंपनी, Integrated Industries Limited का शेयर आज फोकस में है। दरअसल कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 3 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे Extra-Ordinary General Meeting (EGM) ऑनलाइन मोड के जरिए होगी।

इस मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव है जिसे बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है।

1. कंपनी अधिकतम 4,06,00,000 फुली कन्वर्टिबल वारंट जारी करना चाहती है। ये वारंट प्रमोटर और नॉन-प्रमोटर दोनों कैटेगरी के निवेशकों को दिए जाएंगे। हर वारंट की कीमत ₹28.25 तय की गई है और इसे एक इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा। अगर सभी वारंट कन्वर्ट हो गए, तो कंपनी में कुल ₹114.69 करोड़ की संभावित पूंजी आ सकती है।

कंपनी ने प्लान किया है कि इस रकम में से ₹104.69 करोड़ वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में लगाए जाएंगे। बाकी ₹10 करोड़ सामान्य कॉरपोरेट कामों में इस्तेमाल होंगे। वारंट अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीने तक किसी भी समय शेयरों में बदले जा सकेंगे।

2. EGM में एक और बड़ा प्रस्ताव नाम बदलने को लेकर है। Integrated Industries Limited चाहती है कि कंपनी का नया नाम Nurture Well Industries Limited रखा जाए। कंपनी का कहना है कि यह नाम उसकी लॉन्ग टर्म रणनीति और पहचान को बेहतर तरीके से दिखाता है।

Integrated Industries Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:45 बजे तक बीएसई पर 0.67% या 0.20 रुपये गिरकर 29.79 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Integrated Industries के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।