scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगSaali Mohabbat, Bhay - The Gaurav Tiwari Mystery, Single Papa सहित ये फिल्में और वेब सीरीज हुई रिलीज

Saali Mohabbat, Bhay - The Gaurav Tiwari Mystery, Single Papa सहित ये फिल्में और वेब सीरीज हुई रिलीज

ड्रामा, हॉरर, कॉमेडी, क्राइम और हाई-ऑक्टेन एक्शन लगभग हर जॉनर में फ्रेश रिलीज आई है। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सा नया कंटेंट आया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 12, 2025 14:22 IST

OTT Releases This Week: वीकेंड आ गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस बार भी नए कंटेंट से भरे हुए हैं। ड्रामा, हॉरर, कॉमेडी, क्राइम और हाई-ऑक्टेन एक्शन लगभग हर जॉनर में फ्रेश रिलीज आई है। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सा नया कंटेंट आया है।

Saali Mohabbat (Z5)

advertisement

राधिका आप्टे इस थ्रिलर में एक ऐसी हाउसवाइफ के किरदार में हैं, जो बेवफाई, झूठ और मर्डर की खतरनाक साजिश में फंस जाती है। तिस्का चोपड़ा निर्देशित कहानी में तनाव लगातार बढ़ता जाता है और अंत तक पकड़ बनाए रखता है।

Kaantha (Netflix)

1950s मद्रास की पृष्ठभूमि पर बना यह क्राइम-मिस्ट्री Dulquer Salmaan और Rana Daggubati की टकराहट को मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ता है। सेट पर हुई संदिग्ध मौत कहानी को रोमांचक मोड़ देती है।

Single Papa (Netflix)

कुणाल खेमू तलाक के बाद जिंदगी दोबारा समेट रहे गौरव गेहलोत के रूप में दिखते हैं, जो अचानक एक बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। परिवार के साथ उनकी टकरार और कॉमिक कलेश फिल्म को हल्का-फुल्का और मजेदार बनाते हैं।

Bhay - The Gaurav Tiwari Mystery (Amazon MX Player)

यह सीरीज भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की जिंदगी, उनके अनोखे केस और सिर्फ 31 साल की उम्र में हुई रहस्यमयी मौत की कहानी को सामने लाती है। करण टैकर और कल्कि कोचलिन इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं।

The Great Shamsuddin Family (JioHotstar)

अनुषा रिजवी की यह ड्रामा-कॉमेडी एक करियर-ड्रिवन लड़की बानी अहमद की जिंदगी में आए उस तूफान को दिखाती है, जब रिश्तेदार, मां और एक्स-लवर्स एक ही दिन उसके घर आ धमकते हैं।

Real Kashmir Football Club (Sony LIV)

यह स्पोर्ट्स-ड्रामा कश्मीर में एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की शुरुआत, उससे जुड़ी उम्मीदों और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी दिखाता है। मनव कौल और ज़ीशान अय्यूब ने इसमें मजबूत अभिनय किया है।

Superman (JioHotstar)

James Gunn निर्देशित इस फिल्म में Clark Kent अपनी मानव जिंदगी और Kryptonian विरासत के बीच तालमेल बिठाते दिखते हैं। Luthor की अंतरराष्ट्रीय साजिशें कहानी को तीखा मोड़ देती हैं।

Man vs Baby (Netflix)

Rowan Atkinson अपने क्लासिक कॉमिक अंदाज़ में Trevor Bingley के रूप में लौटे हैं। इस बार उन्हें एक लक्ज़री पेंटहाउस में अराजकता झेलनी है, जहां एक ‘अनचाहा मेहमान’ उनके लिए मुसीबत बन जाता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 12, 2025