एलआईसी ने एक महीने में बेचे अडाणी ग्रुप के इस कंपनी की 3.89 करोड़ शेयर! हिस्सेदारी घटकर हुई 7.34%

Newsशेयर बाज़ारएलआईसी ने एक महीने में बेचे अडाणी ग्रुप के इस कंपनी की 3.89 करोड़ शेयर! हिस्सेदारी घटकर हुई 7.34%

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 12, 2025 13:20 IST

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) ने पिछले एक महीने में अडाणी ग्रुप की कंपनी, Adani Ports में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। अडाणी पोर्ट्स द्वारा दायर किए गए लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी में अब LIC की हिस्सेदारी 7% से थोड़ी अधिक रह गई है।

फाइलिंग के मुताबिक, LIC ने 11 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच ओपन मार्केट के जरिए 3.89 करोड़ शेयर बेचे हैं, जो कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 2.007% है। इस बिक्री के बाद LIC की हिस्सेदारी घटकर 7.343% (करीब 15.86 करोड़ शेयर) रह गई। इससे पहले LIC के पास 19.75 करोड़ शेयर, यानी 9.35% हिस्सेदारी थी।

यह बिक्री पूरी तरह ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स इस कदम को पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन LIC की ओर से वजह पर कोई कमेंट नहीं की गई है।

सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग रिकॉर्ड के मुताबिक LIC की हिस्सेदारी Adani Group की 10 में से 7 कंपनियों में है। Adani Power, Sigachi Industries और NDTV को छोड़कर बाकी सात कंपनियों में LIC टॉप पब्लिक शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में शामिल था। प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी हिस्सेदारी ACC (9.95%) में है।

Q2 FY25 में LIC की हिस्सेदारी इस प्रकार रही:

  • Adani Ports में 7.73%,
  • Adani Enterprises में 4.16%,
  • Adani Energy Solutions में 3.42%,
  • Adani Green Energy में 1.30%,
  • Adani Total Gas में 6.02%,
  • ACC में 9.95%,
  • Ambuja Cement में 7.31%

Adani Ports Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:09 बजे तक बीएसई पर 0.86% या 12.90 रुपये चढ़कर 1516 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.79% या 11.90 रुपये चढ़कर 1,515.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

LIC Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:10 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 0.72% या 6.15 रुपये चढ़कर 864.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर 0.67% या 5.75 रुपये चढ़कर 864.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
