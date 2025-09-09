नए जीएसटी रेट के बाद Hyundai, Tata, Mahindra सहित किस ब्रांड की कार कितनी हुई सस्ती? FULL LIST
कई ऑटो कंपनियों ने अभी से ही नए जीएसटी के मुताबिक रेट कम कर दिए हैं जिसका फायदा ग्राहक अभी से उठा सकते हैं।
New GST Rates on Cars: देशभर के वाहन खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो रही हैं, जिसके चलते छोटी कारों, बाइक्स, थ्री-व्हीलर्स, ट्रक, बस, एम्बुलेंस और ऑटो पार्ट्स पर लगने वाला टैक्स कम हो जाएगा। इससे इन गाड़ियों के दाम सीधे तौर पर घट जाएंगे। हालांकि कई ऑटो कंपनियों ने अभी से ही नए जीएसटी के मुताबिक रेट कम कर दिए हैं जिसका फायदा ग्राहक अभी से उठा सकते हैं।
किन गाड़ियों पर कितना जीएसटी घटा?
छोटी कारें, 350cc तक की बाइक्स, थ्री-व्हीलर, ट्रक, बस, एम्बुलेंस पर GST 28% से घटकर 18% हुआ।
छोटी हाइब्रिड कारें (पेट्रोल 1,200cc और डीजल 1,500cc तक): अब इन्हें भी मिलेगा 18% GST का फायदा
ऑटो पार्ट्स: अब सभी पर यूनिफॉर्म 18% GST, कोई फर्क नहीं HS Code का
बड़ी कारें, लग्जरी SUV और 350cc से ऊपर की बाइक्स: GST बढ़कर 40%, यानी इनकी कीमतों में इजाफा
कृषि क्षेत्र को भी फायदा
ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, चारा काटने वाली मशीनें, खाद कंपोस्ट मशीन - इन सभी पर GST 12% से घटकर 5% हो गया है।
ब्रांड वाइज देखें किस गाड़ी पर कितनी बचत होगी
Hyundai
Creta: ₹72,145 तक सस्ती
Tucson: ₹2.4 लाख तक की बचत
i20 N Line: ₹1.08 लाख तक
Venue N Line: ₹1.19 लाख तक
Kia
Sonet: ₹1.86 लाख तक सस्ती
Syros: ₹1.64 लाख तक
Seltos: ₹75,372 तक
Carnival: ₹4.48 लाख तक का फायदा
Mahindra
XUV 3XO Diesel: ₹1.56 लाख तक
Scorpio N: ₹1.45 लाख
XUV700: ₹1.43 लाख
Thar Roxx: ₹1.33 लाख
Scorpio Classic: ₹1.01 लाख तक सस्ती
MG Motor
Hector: ₹1.49 लाख तक की कटौती
Astor: ₹54,000 तक
Gloster: ₹3.04 लाख तक सस्ती
Nissan
Magnite: ₹1 लाख तक की कटौती
Visia: नई कीमत ₹5.62 लाख से शुरू
X-Trail: नई कीमतें जल्द जारी होंगी
Renault
Kiger: ₹96,395 तक
Triber: ₹80,195 तक
Kwid: ₹55,095 तक की कटौती
Skoda
Slavia: ₹63,000 तक
Kushaq: ₹60,000 तक
Kodiaq: ₹3.3 लाख तक सस्ती
Tata Motors
Tiago: ₹75,000 तक
Tigor: ₹80,000 तक
Punch: ₹85,000 तक
Altroz: ₹1.10 लाख
Nexon: ₹1.55 लाख
Harrier: ₹1.40 लाख
Safari: ₹1.45 लाख
Curvv: ₹65,000 तक की कटौती
Toyota
Glanza: ₹85,300 तक
Taisor: ₹1,11,100 तक
Rumion: ₹48,700 तक
Hyryder: ₹65,400 तक
Innova Crysta: ₹1,80,600 तक
Innova Hycross: ₹1,15,800 तक
Fortuner: ₹3,49,000 तक
Legender: ₹3,34,000 तक
Hilux: ₹2,52,700 तक
Camry: ₹1,01,800 तक
Vellfire: ₹2,78,000 तक