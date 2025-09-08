VinFast VF 6: वियतनामी ईवी निर्माता VinFast ने बीते 6 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में एंट्री ली थी। कंपनी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन प्लांट से असेंबल की गई अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी VF 6 पेश की है। हालांकि इसकी बुकिंग जुलाई से ही शुरू हो चुकी थी, जिसके लिए 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट लिया जा रहा था।

तीन साल तक की फ्री चार्जिंग

VF 6 के साथ कंपनी 7 साल/2 लाख किमी की वारंटी दे रही है। साथ ही, ग्राहकों को VGreens चार्जिंग स्टेशनों पर जुलाई 2028 तक मुफ्त चार्जिंग का लाभ मिलेगा।

कीमत और वेरिएंट

VinFast VF 6 तीन ट्रिम्स- Earth, Wind और Wind Infinity में उपलब्ध है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये तक है। लोकल असेंबली की वजह से VinFast ने आक्रामक प्राइसिंग रखी है, जिससे यह SUV Hyundai Creta EV, MG ZS EV, Tata Curvv EV, MG Windsor और Mahindra BE 6 से सीधा मुकाबला करेगी।

VF 6 Earth (₹16.49 लाख): 174bhp मोटर, 250Nm टॉर्क, 468km रेंज। फीचर्स में 12.9-इंच टचस्क्रीन, पावर्ड ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और ऑल-ब्लैक इंटीरियर।

VF 6 Wind (₹17.79 लाख): 204bhp मोटर, 310Nm टॉर्क, 0-100 km/h सिर्फ 8.9 सेकंड में। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल-जोन एसी, 8-स्पीकर ऑडियो, HUD और लेवल-2 ADAS शामिल।

VF 6 Wind Infinity (₹18.29 लाख): Wind के सभी फीचर्स के साथ पैनोरमिक ग्लास रूफ भी मिलेगा।

डिजाइन और साइज

VF 6 की लंबाई 4,241mm, चौड़ाई 1,834mm और ऊंचाई 1,580mm है, जबकि व्हीलबेस 2,730mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 190mm है। एक्सटीरियर में V-शेप्ड एलईडी डीआरएल, बोल्ड क्लैडिंग और स्लोपिंग रूफलाइन इसे स्पोर्टी अपील देते हैं।

बैटरी और चार्जिंग

SUV में 59.6kWh बैटरी पैक मिलता है।

Earth: 468km रेंज

Wind/Wind Infinity: 463km रेंज

चार्जिंग विकल्पों में 3.3kW और 7.2kW एसी चार्जिंग है, जबकि डीसी फास्ट चार्जिंग से 10–70% बैटरी सिर्फ 28 मिनट में चार्ज की जा सकती है।

सेफ्टी फीचर्स

स्टैंडर्ड सेफ्टी पैक में 7 एयरबैग, ABS, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक शामिल हैं। हाई-एंड वेरिएंट्स में एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे लेवल-2 ADAS फीचर्स भी मिलते हैं।