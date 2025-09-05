Citroen Basalt X भारत में लॉन्च, कीमत ₹7.95 लाख से शुरू - चेक करें फीचर्स सहित सभी डिटेल्स

Citroen Basalt X: सिट्रोन इंडिया ने भारतीय बाजार में Basalt X को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹7.95 लाख (एक्स-शोरूम, इंट्रोडक्टरी) रखी गई है। एसयूवी-कूपे के इस नए 'X' एडिशन में कॉस्मेटिक बदलाव, फीचर अपग्रेड्स और नया वेरिएंट स्ट्रक्चर शामिल है, जिससे यह मॉडल बायर्स के लिए और आकर्षक हो गया है। इसकी बुकिंग ₹11,000 में शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी।

डिजाइन अपडेट्स

एक्सटीरियर:

Basalt X में एसयूवी-कूपे सिल्हूट बरकरार है, लेकिन नए ‘X’ बैज, एलईडी डीआरएल स्ट्रिप्स, और डुअल-टोन 16-इंच अलॉय व्हील्स से लुक और प्रीमियम हो गया है। ₹21,000 ज्यादा देकर डुअल-टोन रूफ फिनिश भी मिल सकता है।

इंटीरियर:

केबिन में टैन-एंड-ब्लैक थीम, ब्रॉन्ज-ट्रिम इंसर्ट्स, और लेदरट-रैप्ड डैशबोर्ड दिए गए हैं। हाई वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एंबियंट लाइटिंग, रियर आर्मरेस्ट विद कपहोल्डर्स और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

फीचर हाइलाइट्स

इस कार में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बनाते हैं। इसमें 10.25-इंच की टचस्क्रीन दी गई है जो वायरलेस फोन मिररिंग को सपोर्ट करती है, साथ ही 7-इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मौजूद है।

कार में पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, की-लेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बेहतर व्यू के लिए इसमें ऑटो-डिमिंग IRVM और एक 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है, जो ₹25,000 के ऑप्शनल एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध है।

खास बात यह है कि X Max AT वेरिएंट में कंपनी का डिजिटल असिस्टेंट 'Cara' भी मिलता है, जो रियल-टाइम फ्लाइट स्टेटस, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, और स्मार्ट रिमाइंडर्स जैसी एडवांस फीचर्स प्रदान करता है।

सेफ्टी फीचर्स

2024 में मिले 4-स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग को बरकरार रखते हुए, Basalt X में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, ABS-EBD, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, TPMS, ISOFIX माउंट्स और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल: 82bhp, 115Nm, 5-स्पीड मैनुअल

1.2L टर्बो-पेट्रोल: 110hp, 205Nm, 6-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड ऑटोमैटिक

प्राइसिंग