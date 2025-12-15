एलेक्सा ने बताया भारतीयों का मूड! K-पॉप, अंबानी, कोहली भारतीय यूजर्स के फेवरेट

भारतीय ग्राहक मनोरंजन और जानकारी के लिए वॉयस असिस्टेंट एलेक्सा का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। Amazon (अमेजन) ने 2025 में एलेक्सा से पूछे गए सबसे लोकप्रिय सवालों के आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि यूजर्स अंग्रेजी, हिंदी और हिंग्लिश में हल्के-फुल्के सवाल से लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां तक पूछते हैं।

मनोरंजन के सवालों की धूम

एलेक्सा से म्यूजिक सुनना भारतीय घरों में एक मुख्य काम बना हुआ है। साल 2025 में K-पॉप स्टार रोज (ROSÉ) और ब्रूनो मार्स (Bruno Mars) का वायरल गाना 'APT' एलेक्सा और अमेजन म्यूजिक पर सबसे ज्यादा बार सुना गया। अन्य लोकप्रिय ट्रैक में 'Shaky', 'Sapphire', 'Saiyaara', 'Sahiba', और 'Golden' शामिल थे।

सबसे अधिक सुने जाने वाले ऑर्टिस्ट में अरिजीत सिंह, प्रीतम और श्रेया घोषाल के साथ-साथ ब्रूनो मार्स और रोज जैसे ग्लोबल नाम, और लता मंगेशकर व किशोर कुमार जैसी भारतीय हस्तियां भी शामिल थीं।

इसके अलावा K-पॉप ग्रुप BTS, जेनी (Jennie) और ब्लैकपिंक (Blackpink) का दबदबा रहा। इनके साथ टेलर स्विफ्ट, जस्टिन बीबर और माइकल जैक्सन जैसे इंटरनेशनल स्टार भी लिस्ट में थे। इंडियन आर्टिस्ट में शंकर महादेवन, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए।

टॉप पॉडकास्ट कौन सा?

यूजर्स ने ट्रू क्राइम से लेकर अध्यात्म और बिजनेस तक के पॉडकास्ट में भी काफी रुचि दिखाई। टॉप पॉडकास्ट में 'द हॉरर शो बाय खूनी मंडे', 'द देसी क्राइम पॉडकास्ट', 'फिनशॉट्स डेली' और 'राज शमानीज फिगरिंग आउट' जैसे नाम शामिल थे।

नेट वर्थ और हस्तियों की जिज्ञासा

अभिनेताओं, एथलीटों और बिज़नेस लीडर्स से जुड़ी जानकारियां भी एलेक्सा से खूब पूछी गईं। यूजर्स ने सबसे अधिक नेट वर्थ (कुल संपत्ति) के बारे में सवाल पूछे। एलन मस्क, मुकेश अंबानी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेफ बेजोस और विराट कोहली वो शख्सियतें रहीं जिनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मांगी गई।

सबसे ज्यादा पूछे गए अभिनेताओं में शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार शामिल थे। स्पोर्ट्स में, रवींद्र जडेजा, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा लोकप्रिय रहे।

मनोरंजन और सेलेब्रिटी गॉसिप के अलावा, एलेक्सा का उपयोग सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स के लिए भी किया गया। ग्राहकों ने अक्सर सवाल पूछे जैसे, 'एलेक्सा, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं?' और 'एलेक्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं?' दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में भी सवाल किए गए।

यह सभी आंकड़े जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक एलेक्सा के साथ भारतीय ग्राहकों की बातचीत पर आधारित हैं।