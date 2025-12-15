scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारस्मॉल कैप आईटी शेयर में हलचल! ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक में इस कंपनी ने खरीदी हिस्सेदारी - Details

स्मॉल कैप आईटी शेयर में हलचल! ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक में इस कंपनी ने खरीदी हिस्सेदारी - Details

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 15, 2025 12:54 IST

IT Stock: 1,061.47 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। 

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक में सिराज होल्डिंग्स एलएलसी (Siraj Holdings LLC) ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है।

इस सौदे के तहत सिराज होल्डिंग्स को कुल 17,57,25,000 इक्विटी शेयर मिले हैं, जिन पर वोटिंग राइट्स भी शामिल हैं। यह अधिग्रहण ओपन मार्केट के बजाय सीधे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से किया गया है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सिराज होल्डिंग्स प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इस अधिग्रहण से पहले ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 43,62,81,600 शेयर थी, जो इस अलॉटमेंट के बाद बढ़कर 75,30,81,600 शेयर हो गई है। 

Blue Cloud Softech Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:44 बजे तक 1.18% या 0.29 रुपये गिरकर 24.24 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Blue Cloud Softech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। साल 2025 में YTD आधार पर शेयर 50 प्रतिशत गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 59 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 236 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 304 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Blue Cloud Softech के बारे में

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) एक भारतीय आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।

हाल के वर्षों में कंपनी ने एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाए हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 15, 2025