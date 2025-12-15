रडार पर रेस्टोरेंट सेक्टर की ये कंपनी! 17 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला - शेयर ₹60 से कम

Multibagger Stock: रेस्टोरेंट सेक्टर की कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के शेयरों में आज तेज हलचल देखने को मिल रही है। 6 महीने में करीब 95% का रिटर्न देने वाली कंपनी का शेयर आज खबर लिखे जानें तक सुबह 11:34 बजे तक 4.99% या 2.62 रुपये गिरकर 49.91 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीते शनिवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगामी बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को बैठक करेंगे।

इस बैठक में मुख्य रूप से भारत या विदेश में किसी कंपनी या बिजनेस के अधिग्रहण (Acquisition) से जुड़े प्रस्तावों पर विचार और चर्चा की जाएगी। इसके अलावा फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया कि चेयरमैन की मंजूरी से अन्य जरूरी विषयों पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 1 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 15 प्रतिशत चढ़ा है। स्टॉक ने निवेशकों का पैसा मात्र 6 महीने में करीब दोगुना करते हुए 95 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

अगर YTD आधार पर देखें तो साल 2025 में अब तक स्टॉक 422 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 750 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 827 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4165 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Spice Lounge Food Works के बारे में

कंपनी की शुरुआत 2019 में भारत में हुई थी। यह एक तेजी से बढ़ती हुई फूड और टेक कंपनी है, जिसकी मौजूदगी भारत, अमेरिका और कनाडा में है।

कंपनी के पास Buffalo Wild Wings, Wing Zone, eTouch और TekSoft जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। इसके अलावा, कंपनी के अपने देसी ब्रांड्स Blaze Kebabs, Xora, Salud और Sunburn भी हैं।

कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने क्वालिटी और इनोवेशन के जरिए तेजी से ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर रही है।