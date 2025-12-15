Stock in Focus: तंबाकू प्रोडक्ट और सिगरेट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के स्टॉक में आज 5% की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:58 बजे तक शेयर बीएसई पर 4.96% या 5.42 रुपये चढ़कर 114.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

यह तेजी कंपनी द्वारा आज दिए गए बड़ी जानकारी के बाद आई है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कामयाबी मिली है।

कंपनी को यूवी इंटरनेशनल ट्रेड एफजेडई (Yuvi International Trade FZE) से लंबी अवधि का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी अगले दो साल तक सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग मिक्सचर और अन्य तंबाकू से जुड़े उत्पादों की सप्लाई करेगी।

इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 97.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.75 अरब रुपये) है। फाइलिंग के मुताबिक यह ऑर्डर कंपनी को निर्यात के मोर्चे पर स्थिरता देगा, फैक्ट्री की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा और ऑपरेशंस की प्लानिंग में मदद करेगा।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस ऑर्डर से मिडिल ईस्ट के बाजारों में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी।

Elitecon International Share Price

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। इस शेयर ने मात्र 6 महीने में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 119 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं YTD आधार पर यानी साल 2025 में शेयर अब तक 1007% से ज्यादा चढ़ चुका है।

कंपनी के बारे में

Elitecon International Ltd तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और पहले इसका नाम Kashiram Jain & Company Ltd था, जिसे बाद में बदलकर Elitecon International कर दिया गया। कंपनी टोबैको, सिगरेट, पाउच-खैनी, शीशा प्रोडक्ट्स और अन्य स्मोकिंग मिक्स्चर बनाती है और भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी इनका निर्यात करती है।

