scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारबड़ा ऑर्डर मिलते ही 5% उछला सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर! 2025 में मिल चुका है 1000% से ज्यादा रिटर्न

बड़ा ऑर्डर मिलते ही 5% उछला सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर! 2025 में मिल चुका है 1000% से ज्यादा रिटर्न

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा आज दिए गए बड़ी जानकारी के बाद आई है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कामयाबी मिली है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 15, 2025 11:06 IST

Stock in Focus: तंबाकू प्रोडक्ट और सिगरेट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के स्टॉक में आज 5% की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:58 बजे तक शेयर बीएसई पर 4.96% या 5.42 रुपये चढ़कर 114.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

यह तेजी कंपनी द्वारा आज दिए गए बड़ी जानकारी के बाद आई है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कामयाबी मिली है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी को यूवी इंटरनेशनल ट्रेड एफजेडई (Yuvi International Trade FZE) से लंबी अवधि का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी अगले दो साल तक सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग मिक्सचर और अन्य तंबाकू से जुड़े उत्पादों की सप्लाई करेगी।

इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 97.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.75 अरब रुपये) है। फाइलिंग के मुताबिक यह ऑर्डर कंपनी को निर्यात के मोर्चे पर स्थिरता देगा, फैक्ट्री की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा और ऑपरेशंस की प्लानिंग में मदद करेगा।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस ऑर्डर से मिडिल ईस्ट के बाजारों में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी।

Elitecon International Share Price

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। इस शेयर ने मात्र 6 महीने में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 119 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं YTD आधार पर यानी साल 2025 में शेयर अब तक 1007% से ज्यादा चढ़ चुका है। 

कंपनी के बारे में

Elitecon International Ltd तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और पहले इसका नाम Kashiram Jain & Company Ltd था, जिसे बाद में बदलकर Elitecon International कर दिया गया। कंपनी टोबैको, सिगरेट, पाउच-खैनी, शीशा प्रोडक्ट्स और अन्य स्मोकिंग मिक्स्चर बनाती है और भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी इनका निर्यात करती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 15, 2025