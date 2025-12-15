OFS, SIP और मुनाफे पर ICICI Prudential AMC के CEO निमेश शाह की राय! आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन

ICICI Prudential AMC IPO: एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। यह आईपीओ शुक्रवार 12 दिसंबर को खुला था। इसका सब्सक्रिप्शन कल यानी मंगलवार 16 दिसंबर को बंद होगा।

इस आईपीओ में बड़े संस्थागत निवेशकों ने मजबूत दिलचस्पी दिखाई है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहने का अनुमान है। यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) है। यानी कंपनी को इस इश्यू से कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। इस आईपीओ का कुल साइज ₹10,602.65 करोड़ है।

OFS से कंपनी के कामकाज पर कोई असर नहीं- सीईओ निमेश शाह

कंपनी के एमडी और सीईओ निमेश शाह के मुताबिक, प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन करीब 30 साल से निवेशक है और अब अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच रही है। उन्होंने साफ किया कि इससे कंपनी के कामकाज, मैनेजमेंट या निवेश दर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

बाजार के उतार-चढ़ाव में SIP कितनी मजबूत?

बाजार के उतार-चढ़ाव और SIP निवेश को लेकर शाह का मानना है कि लक्ष्य आधारित निवेश ज्यादा स्थिर रहता है। उनके अनुसार जो निवेशक रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे लंबे लक्ष्यों के लिए SIP करते हैं, वे बाजार गिरने पर भी निवेश जारी रखते हैं। हालांकि, शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे चलने वाले निवेशक ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।

मुनाफे पर सीईओ का रूख

मुनाफे पर शाह ने कहा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली एएमसी में शामिल है। रेगुलेटरी बदलावों से निवेशकों को फायदा हुआ है। कम खर्च और ज्यादा निवेशक भागीदारी से वॉल्यूम बढ़ता है, जो कम मार्जिन की भरपाई कर देता है। यह बिजनेस स्केल पर चलता है।

फंड के बड़े साइज पर उन्होंने कहा कि मजबूत प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन हों, तो साइज फंड के परफॉर्मेंस के रास्ते में नहीं आता। कंपनी अलग-अलग निवेश शैलियों के साथ काम करती है।

PAT नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जोर क्यों?

PAT के बजाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जोर देने की वजह बताते हुए शाह ने कहा कि PAT कई बार बैलेंसशीट निवेशों से प्रभावित हो जाता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट असली बिजनेस की ताकत दिखाता है। इसी पैमाने पर कंपनी इंडस्ट्री के कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का करीब 20% हिस्सा रखती है।

लिस्टिंग के बाद जवाबदेही को लेकर शाह ने कहा कि कंपनी पहले से ही निवेशकों के हितों से जुड़ी है, क्योंकि कंपनी की कमाई तभी बढ़ती है जब निवेशकों की संपत्ति बढ़ती है।

ICICI Prudential AMC IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 9:34 बजे तक 292 रुपये है।