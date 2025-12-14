scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारअभी भी दो दिन बाकी! ICICI Prudential AMC आईपीओ के पहले दिन ही QIB कोटा हुआ फुल - GMP में तेजी

अभी भी दो दिन बाकी! ICICI Prudential AMC आईपीओ के पहले दिन ही QIB कोटा हुआ फुल - GMP में तेजी

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा इश्यू खुलते ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। पहले दिन कुल 7,581 करोड़ रुपये के इश्यू के मुकाबले करीब 5,490 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जिससे आईपीओ 72 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 14, 2025 12:10 IST

ICICI Prudential IPO: एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल (ICICI Prudential) के आईपीओ को संस्थागत निवेशकों से पहले ही दिन जबरदस्त समर्थन मिला है।

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा इश्यू खुलते ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। पहले दिन कुल 7,581 करोड़ रुपये के इश्यू के मुकाबले करीब 5,490 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जिससे आईपीओ 72 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सबसे मजबूत प्रतिक्रिया क्यूआईबी कैटेगरी में देखने को मिली, जहां 1.97 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज हुआ। अन्य कैटेगरियों में भी भागीदारी बढ़ी, हालांकि रफ्तार थोड़ी कम रही। गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 0.37 गुना, रिटेल निवेशकों का 0.21 गुना और रिजर्वड कैटेगरी का 0.44 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी का आईपीओ शुक्रवार 12 दिसंबर से खुल चुका है। इसे निवेशक 16 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

एंकर निवेशकों से जुटाए इतने करोड़

आईपीओ से पहले कंपनी ने 149 एंकर निवेशकों को 2,165 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लगभग 13.95 मिलियन शेयर अलॉटमेंट कर 3,021.8 करोड़ रुपये जुटाए।

एंकर बुक में GIC, टेमासेक, लूनेट जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड, फिडेलिटी, ब्लैकरॉक, नॉर्जेस बैंक, एबरडीन, वेलिंगटन, कैपिटल ग्रुप, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, गोल्डमैन सैक्स एएम और एचएसबीसी ग्लोबल एएम जैसे ग्लोबल दिग्गज शामिल रहे।

इसके अलावा प्रेमजी इन्वेस्ट, एचसीएल फैमिली ऑफिस, प्रशांत जैन (3PIM), मनीष चोखानी, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति और एमके वेंचर्स जैसे निवेशकों ने एंकर बुक में निवेश किया।

सभी प्रमुख घरेलू जीवन बीमा कंपनियां जैसे- एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोटक लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ और बजाज लाइफ ने भी इसे सब्सक्राइब किया। इसके अलावा 27 घरेलू म्यूचुअल फंडों ने 77 योजनाओं के जरिये निवेश किया।

वैल्यूएशन के लिहाज से, लिस्टिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन करीब 1.07 लाख करोड़ रुपये बैठता है। यह वित्त वर्ष 2025 की कमाई पर 40.4 गुना P/E और वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के एनुअल आधार पर 33.1 गुना है, जो HDFC AMC के मुकाबले दो अंकों की छूट दर्शाता है।

ICICI Prudential AMC IPO Details

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹2061 - ₹2165 है और लॉट साइज 6 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹12,990 का निवेश करना होगा। Kfin Technologies Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

ICICI Prudential AMC IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी आज 11:34 बजे तक 295 रुपये है जो कल शनिवार 13 दिसंबर को 280 रुपये था।

advertisement
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 14, 2025