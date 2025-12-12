Airtel Recharge Plan: अगर आप अपने घर के लिए Wi-Fi, DTH और लैंडलाइन की जरूरतों को एक ही रिचार्ज प्लान में चलाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

एयरटेल अपने 'Airtel Black' पोर्टफोलियो के तहत एक ऐसा प्लान लाया है जो मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ आता है। यह ₹699 का एयरटेल ब्लैक प्लान है। इस प्लान में यूजर्स को DTH, फोन और Wi-Fi सर्विस सभी बेनिफिट्स मिलते हैं।

प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

इस ₹699 वाले मंथली प्लान में ग्राहकों को कई सुविधाएं मिलती हैं। यह प्लान एयरटेल डिजिटल टीवी के तहत ₹350 के टीवी चैनल्स के एक्सेस के साथ आता है। इसके अलावा, अनलिमिटेड डेटा वाला 40Mbps की स्पीड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाता है। ध्यान दें कि यह प्लान पोस्टपेड है, जिसका मतलब है कि आपको हर महीने ₹699 के साथ 18% GST भी चुकाना होगा

प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी शामिल है। यह अनलिमिटेड कॉलिंग लैंडलाइन पर मिलती है, जिसमें ग्राहक मुफ्त लोकल और STD कॉल कर सकते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो घर पर वाई-फाई के साथ टीवी और लैंडलाइन के लिए एक ही कनेक्शन चाहते हैं।

मुफ्त में मिलेंगे ₹17,000 के खास ऐड-ऑन

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसके ऐड-ऑन बेनिफिट्स हैं। एयरटेल इस प्लान के साथ कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मुफ्त दे रहा है: