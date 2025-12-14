Multibagger Stock: केमिकल ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) का शेयर सोमवार 15 दिसंबर को निवेशकों के रडार पर रहेगा। इसका कारण कंपनी द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी है जो कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दी थी। शुक्रवार को स्टॉक अपर सर्किट पर बंद हुआ। शेयर 5% या 88.75 रुपये चढ़कर 1864.05 रुपये पर बंद हुआ।

हालांकि इससे पहले पिछले 4 कारोबारी दिन से शेयर में हर दिन 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लग रहा था। इस शेयर ने मात्र 3 महीने में निवेशकों का पैसा डबल करते हुए 104% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,143.66 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

शुक्रवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसने 10,000 टन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की आपूर्ति के लिए अग्रणी कंपनियों के साथ एक ट्राई पार्टी सप्लाई एग्रीमेंट किया है। यह लॉन्ग टर्म आपूर्ति व्यवस्था नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए होगी। समझौते में आपसी सहमति से अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई का भी प्रावधान शामिल है।

इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (GNFC) निर्माता के रूप में शामिल है। वहीं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियां खरीदार और अंतिम उपयोगकर्ता होंगी। ए-1 लिमिटेड ने इस पूरे डील में डीलर की भूमिका निभाई है।

कंपनी के अध्यक्ष और एमडी हर्षदकुमार पटेल ने कहा कि यह समझौता इंडस्ट्रियल केमिकल सप्लाई चेन में ए-1 लिमिटेड की मौजूदगी को और मजबूत करता है। उनके मुताबिक यह एग्रीमेंट राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ कंपनी के निरंतर जुड़ाव को दर्शाता है और वॉल्यूम विजिबिलिटी बढ़ाता है।

A-1 Ltd Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 104 प्रतिशत और 6 महीने में 239 प्रतिशत चढ़ा है।