Penny Stock: 4% उछला ₹2 से कम वाला ये शेयर! नाम बदलने से लेकर कैपिटल बढ़ाने पर विचार - 22 दिसंबर है बड़ा दिन

Penny Stock: 167.87 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा लिमिटेड (Excel Realty N Infra Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है।

सुबह 11:12 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 4.39% या 0.05 रुपये चढ़कर 1.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट के बाद आई है। दरअसल कंपनी ने शनिवार 13 दिसंबर को अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पहले की सूचना के बाद अब बोर्ड मीटिंग का संशोधित एजेंडा जारी किया है।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनमें रनल सक्सेना को नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करना, कंपनी का नाम बदलने का प्रस्ताव, अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाना, कंपनी की उधार सीमा तय करना, मॉर्टगेज पावर से जुड़ा प्रस्ताव और पोस्टल बैलेट नोटिस को मंजूरी देना शामिल है।

Excel Realty Q2 FY26 Results

Q2FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.91% गिरकर ₹1.09 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 की तिमाही में यह ₹1.10 करोड़ था।

हालांकि, कंपनी की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यह 63.08% घटकर ₹1.51 करोड़ रह गई, जो पिछले साल समान तिमाही में ₹4.09 करोड़ थी।

कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) -8.31% से घटकर -44.37% हो गया है। वहीं, PBDT (Profit Before Depreciation and Tax) ₹0.96 करोड़ से बढ़कर ₹1.10 करोड़ रहा, यानी करीब 15% की बढ़त।

इसी तरह PBT (Profit Before Tax) ₹0.92 करोड़ से बढ़कर ₹1.07 करोड़ रहा, यानी लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई।

Excel Realty के बारे में

Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है।