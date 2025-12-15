रडार पर ₹50 से कम वाला ये एनबीएफसी स्टॉक! कंपनी ने जारी किए 3,000 सिक्योर्ड NCDs - Details

एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Limited) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की कंपनी के बोर्ड की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी ने 15 दिसंबर 2025 को पारित प्रस्ताव के तहत नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) का अलॉटमेंट किया है।

ये डिबेंचर्स पूरी तरह से पेड-अप, रेटेड, लिस्टेड, सीनियर, सिक्योर्ड, रिडीमेबल और टैक्सेबल हैं, जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किया गया है।

कंपनी ने कुल 3,000 NCDs अलॉट किए हैं, जिनका फेस वैल्यू 1 लाख रुपये प्रति डिबेंचर है। इन डिबेंचर्स की अवधि 24 महीने की होगी और निवेशकों को इस पर सालाना 8.45 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।

सुरक्षा के तौर पर ये NCDs कंपनी के लोन रिसीवेबल्स पर फर्स्ट रैंकिंग एक्सक्लूसिव चार्ज के साथ जारी किए गए हैं, ताकि सिक्योरिटी की वैल्यू हर समय बकाया प्रिंसिपल के कम से कम 1.10 गुना के बराबर बना रहे। कंपनी ने बताया कि इन डिबेंचर्स को मैच्योरिटी की तारीख पर पार वैल्यू पर रिडीम किया जाएगा।

वहीं, अगर ब्याज या प्रिंसिपल के भुगतान में तय तारीख से तीन महीने से ज्यादा की देरी होती है या डिफॉल्ट होता है, तो उस स्थिति में निवेशकों को कूपन रेट के अलावा अतिरिक्त 2 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाएगा।

Paisalo Digital Share Price

कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:03 बजे तक 2.19% या 0.83 रुपये गिरकर 37 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.93% या 0.73 रुपये टूटकर 37.08 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

हाल ही में कंपनी ने उठाया था बड़ा टेक कदम

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने अपना एडवांस एआई आधारित कस्टमर प्रोफाइलिंग और फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसका मकसद क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को और मजबूत बनाना है।

इस नए सिस्टम के जरिए हर ग्राहक, गारंटर और को-बॉरोअर को एक अलग वित्तीय पहचान के रूप में देखा जाएगा, जिससे डुप्लीकेट प्रोफाइल, अधिक कर्ज और जोखिम भरे पैटर्न को जल्दी पहचानना संभव होगा।

यह तकनीक लोन अंडरराइटिंग को और सटीक बनाएगी। इसके साथ-साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनरिजवर्ड ग्राहकों को ज्यादा जिम्मेदारी से लोन देने में मदद करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने GenAI आधारित कॉलिंग सिस्टम भी शुरू किया है, जो लोन रिकवरी और ग्राहक संवाद को बेहतर करेगा।