2026 MG Hector लॉन्च! मिलेगी नई टेक्नोलॉजी और धांसू लुक, कीमत ₹11.99 लाख

2026 MG Hector: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी मशहूर एसयूवी हेक्टर (Hector) का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये से शुरू होगी।

यह 2019 में लॉन्च हुई हेक्टर का तीसरा बड़ा अपडेट है। इस नए मॉडल में डिजाइन में कुछ खास बदलाव, केबिन में नयापन और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कंपनी ने शुरुआती कीमत को आकर्षक रखकर इस SUV को ग्राहकों के लिए और आसान बना दिया है। हेक्टर का यह नया मॉडल 5-सीटर हेक्टर और 7-सीटर हेक्टर प्लस दोनों कॉन्फिगरेशन में मिलेगा। लॉन्च के समय सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट उपलब्ध होंगे, जबकि डीजल मॉडल 2026 में बाद में पेश किए जाएंगे।

बाहर और अंदर का नया लुक

2026 हेक्टर का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही है, लेकिन इसे आगे से थोड़ा और शार्प बनाया गया है। कंपनी ने इसमें एक नई 'ऑरा हेक्स' ग्रिल दी है, जिसमें हेक्सागोनल और लौवर स्टाइल का नया पैटर्न है। साथ ही, नए डिजाइन के फ्रंट और रियर बंपर इसे एक दमदार लुक देते हैं। हालांकि, स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स पुराने मॉडल की तरह ही हैं।

बाहरी बदलावों में नए 'ऑरा बोल्ट' डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और दो नए रंग: सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट शामिल हैं।

केबिन को और मॉडर्न फील देने के लिए इंटीरियर कलर थीम को अपडेट किया गया है। 5-सीटर वेरिएंट में अब डुअल-टोन आइस ग्रे और ब्लैक इंटीरियर मिलता है, जबकि 6 और 7-सीटर मॉडल में अर्बन टैन और ब्लैक स्कीम दी गई है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और हरमन का इंफिनिटी ऑडियो सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स पहले की तरह ही मौजूद हैं।

टेक्नोलॉजी में बड़ा अपडेट

सबसे बड़ा बदलाव इंफोटेनमेंट सिस्टम में आया है। 14-इंच की पोर्ट्रेट टचस्क्रीन का साइज वही है, लेकिन अब इसमें बेहतर हार्डवेयर और MG का नया i-SWipe टच जेस्चर कंट्रोल दिया गया है। दो या तीन उंगलियों को स्वाइप करके AC, मीडिया कंट्रोल और स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे यह स्मार्टफोन इस्तेमाल करने जैसा अनुभव देता है। यह सिस्टम अब डिजिटल ब्लूटूथ की (Key) शेयरिंग और मेंटेनेंस अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।

सुरक्षा के लिए, नई हेक्टर में छह एयरबैग, लेवल 2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा (व्हील-व्यू फंक्शन के साथ), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल-होल्ड असिस्टेंस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन पहले जैसा ही

2026 हेक्टर के इंजन में कोई तकनीकी बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो 143bhp पावर और 250Nm टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स का विकल्प है। 2.0-लीटर डीजल इंजन (170bhp और 350Nm टॉर्क) मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बाद में 2026 में वापस आएगा।

इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, MG हेक्टर मिड-साइज SUV सेगमेंट में टाटा हैरियर और सफारी, हुंडई Alcazar, जीप कंपास और महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। कंपनी ने इसके साथ MG शील्ड ओनरशिप पैकेज भी पेश किया है, जिसमें 3 साल की वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस मिलती है। JSW MG Motor India ने कहा है कि नई 2026 MG हेक्टर की बुकिंग देश भर के MG डीलरशिप पर शुरू हो गई है।