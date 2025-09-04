New GST on Cars: जीएसटी काउंसिल के ताजा फैसले के बाद आगामी 22 सितंबर 2025 से छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा।

जीएसटी के नियमों के अनुसार, छोटी कारें वे होती हैं जिनमें:

पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी इंजन की क्षमता 1200cc तक हो और लंबाई 4000mm तक हो।

डीजल इंजन की क्षमता 1500cc तक हो और लंबाई 4000mm तक हो।

हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी गाड़ियों पर ही राहत मिलेगी। ग्राहकों को मिड-साइज और बड़ी कारों पर भी राहत मिलेगी। यह कैसे होगा यह आपको इस आर्टिकल में आगे पता चलेगा।

सरकार ने मिड-साइज और बड़ी कारों पर कितना टैक्स लगाया है?

सरकार ने कहा कि सभी मिड-साइज और बड़ी कारों पर, यानी जिनकी इंजन क्षमता 1500cc से ज्यादा है या लंबाई 4000mm से अधिक है, अब 40% जीएसटी लगेगा।

इसके अलावा, यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे कि SUV, MUV, MPV या XUV, जिनकी इंजन क्षमता 1500cc से ऊपर हो, लंबाई 4000mm से ज्यादा हो और ग्राउंड क्लियरेंस 170mm या उससे अधिक हो, उन पर भी 40% जीएसटी लगेगा। इन पर कोई अतिरिक्त सेस नहीं लगेगा।

मिड-साइज और बड़ी कारों पर कैसे मिलेगी राहत समझिए

अभी तक मिड-साइज, बड़ी गाड़ियों और लग्जरी कारों पर टैक्स जीएसटी और सेस लगाकर 50% तक पहुंच जाता था। लेकिन नए जीएसटी 2.0 ढांचे में बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने कहा है कि अब इन पर टैक्स सिर्फ 40% लगेगा और सेस भी नहीं लगेगा। इसका मतलब करीब 10% की राहत यहां पर मिली है।

कौन सी कारें कितनी सस्ती होंगी?

1. Maruti Suzuki Alto K10: यह भारत की सबसे किफायती कार है और कुछ चुनिंदा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन वाली हैचबैक में से एक है। यह निजी उपयोग और टैक्सी सेवाओं दोनों में लोकप्रिय है। नए GST ढांचे के साथ Alto K10 की कीमत घटेगी। इसकी कीमत ₹4.23 लाख (ex-showroom) से घटकर लगभग ₹3.81 लाख (ex-showroom) हो सकती है।

2. Maruti Suzuki Swift और Dzire: ये दोनों लोकप्रिय कारें अब 28% की बजाय 18% GST के दायरे में आएंगी। इनकी कीमतों में लगभग ₹60,000 की कमी आने की उम्मीद है।

3. Hyundai Grand i10: यह एक एंट्री-लेवल हैचबैक है जिसमें बेहतर फीचर्स का वादा किया गया है। 1.2-लीटर इंजन वाली यह छोटी हैचबैक अब ₹5.98 लाख (ex-showroom) से घटकर लगभग ₹5.51 लाख (ex-showroom) हो सकती है।

4. Maruti Suzuki S-Presso: Maruti की एक और किफायती 1.0-लीटर इंजन वाली हैचबैक है। GST दर में बदलाव के बाद इसकी कीमत ₹4.26 लाख से घटकर ₹3.83 लाख हो सकती है।

5. Tata Tiago: यह कार देश की सबसे सुरक्षित एंट्री-लेवल हैचबैक में से एक मानी जाती है। 1.2-लीटर इंजन वाली यह कार मजबूत बिल्ड क्वालिटी, Global NCAP की 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। यह पेट्रोल और पेट्रोल-CNG दोनों वर्ज़न में उपलब्ध है। GST कटौती के बाद Tiago की शुरुआती कीमत ₹5.65 लाख (ex-showroom) से घटकर लगभग ₹5.15 लाख (ex-showroom) हो सकती है।

6. Renault Kwid: Maruti Suzuki Alto K10 की सीधी टक्कर देने वाली Renault Kwid फ्रेंच कंपनी की एकमात्र हैचबैक है। नए GST दरों के साथ इसकी कीमत में लगभग ₹40,000 की कमी हो सकती है।

7. Tata Nexon: भारत की सबसे लोकप्रिय और ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक है। यह इंजन और लंबाई के हिसाब से 18% GST श्रेणी में आती है। इसके बेस मॉडल की कीमत में लगभग ₹80,000 की कमी हो सकती है।

8. Hyundai Creta: भारत की सबसे लोकप्रिय SUVs में से एक Creta अब 40% GST श्रेणी में आएगी। पहले इस पर 43% टैक्स (28% GST + 15% सेस) लगता था। अब इसकी कीमत में लगभग 3% की कमी आएगी, जिससे ग्राहकों को हल्की राहत मिलेगी।

9. Mahindra Thar: यह एक लाइफस्टाइल SUV है जिसे भारत की असली ऑफ-रोड गाड़ियों में गिना जाता है। अभी इस पर 45-50% तक टैक्स लगता था, लेकिन नए GST नियम के तहत अब सिर्फ 40% GST लगेगा।

10. Mahindra Scorpio: इस SUV के ज्यादातर वेरिएंट्स पर फिलहाल 50% टैक्स (28% GST + 22% सेस) लगता था। अब सेस हटने के बाद Scorpio पर सिर्फ 40% GST लगेगा।

11. Toyota Innova Crysta: Scorpio की तरह, Toyota Innova Crysta पर भी पहले 28% GST और 22% सेस यानी कुल 50% टैक्स लगता था। अब यह लोकप्रिय MPV सिर्फ 40% GST के तहत आएगी और पहले से सस्ती हो जाएगी।