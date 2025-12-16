scorecardresearch
म्यूचुअल फंड99.5% शुद्ध सोने में निवेश का मौका! द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया The Wealth Company Gold ETF

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जो घरेलू सोने की कीमत को ट्रैक करेगी। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से खुल चुका है। निवेशक इसे 22 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 16, 2025 13:41 IST

NFO Alert: पैंटोमैथ ग्रुप की कंपनी द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने मंगलवार को द वेल्थ कंपनी गोल्ड ETF (The Wealth Company Gold ETF) के लॉन्च का ऐलान किया।

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जो घरेलू सोने की कीमत को ट्रैक करेगी। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से खुल चुका है। निवेशक इसे 22 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि यह गोल्ड ETF मुख्य रूप से 99.5% या उससे अधिक शुद्धता वाले फिजिकल गोल्ड में निवेश करेगा, जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) के गुड डिलीवरी मानकों के अनुरूप होगा।

ETF को बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट किया जाएगा, जिससे निवेशकों को बेहतर लिक्विडिटी और आसान खरीद-बिक्री की सुविधा मिलेगी।

कंपनी के मुताबिक, गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड की तुलना में निवेश का ज्यादा पारदर्शी और किफायती तरीका है। इसमें शुद्धता की जांच, स्टोरेज और सुरक्षा जैसी परेशानियां नहीं होतीं। कीमतें सीधे बाजार भाव से जुड़ी रहती हैं और ज्वेलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज या लोकल प्रीमियम से निवेशक बच जाते हैं। 

द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की फाउंडर, एमडी और सीईओ मधु लुनावट ने कहा कि हमने सोने को हमेशा ज्वेलरी के नजरिए से देखा है, जबकि असल में वह निवेश नहीं, खरीदारी होती है। गोल्ड ETF निवेशकों को बिना किसी मार्कअप के शुद्ध गोल्ड एक्सपोजर देता है।ज्वेलरी खरीदते ही 20-30% वैल्यू घट जाती है, जबकि ETF में ऐसा नहीं होता।

कंपनी के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर देबाशीष मोहंती ने कहा कि अनिश्चित और उतार-चढ़ाव वाले माहौल में सोना भारतीय निवेश का अहम हिस्सा रहा है। हमारा गोल्ड ETF प्रिसिजन, लिक्विडिटी और भरोसे के साथ गोल्ड में निवेश को आसान बनाता है, चाहे निवेशक रिटेल हो या संस्थागत।

गोल्ड प्राइस आउटलुक

कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताया कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, गिरती यील्ड, भू-राजनीतिक तनाव और सेफ-हेवन डिमांड के चलते 2026 में सोने की कीमतों में 15-30% तक उछाल संभव है और इस दौरान गोल्ड ETF के जरिए निवेश मांग एक प्रमुख ड्राइवर बनी रह सकती है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 16, 2025