बाजार की गिरावट में भी चमका ये ईवी स्टॉक! इस अपडेट के बाद आई तेजी - स्टॉक 50 रुपये से कम

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 16, 2025 12:14 IST

शेयर बाजार में मंगलवार, 16 दिसंबर को भारी दबाव के बीच स्मॉल-कैप ईवी कंपनी, Mercury Ev-Tech Ltd का शेयर निवेशकों के रडार पर है। जहां एक ओर सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट दिखी, वहीं ₹50 से कम प्राइस वाला यह ईवी शेयर इंट्रा-डे कारोबार में 4% से ज्यादा चढ़ गया।

मर्करी ईवी-टेक का शेयर 4.2% उछलकर ₹40.45 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। हालांकि यह अब भी अपने 52-वीक हाई ₹99.26 से करीब 59% नीचे है, जो जनवरी 2025 में बना था। बीएसई पर शेयर आज 39.27 रुपये पर खुला था।

कंपनी ने दी ये जानकारी

हाल ही में कंपनी की 39वीं एनुअल जनरल मीटिंग 15 दिसंबर 2025 को हुई थी। इस बैठक में FY25 के ऑडिटेड नतीजों को मंजूरी दी गई। डायरेक्टर दर्शनकुमार शाह की दोबारा नियुक्ति और रिया शर्मा को नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए जाने पर भी शेयरधारकों की मुहर लगी।

चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश रायचंदभाई ठक्कर ने कंपनी के प्रदर्शन और आगे की रणनीति पर बात की। फाइलिंग के मुताबिक वित्तीय मोर्चे पर कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। Q2FY26 में नेट सेल्स 51% बढ़कर ₹34.01 करोड़ पहुंची, जबकि मुनाफा 35% बढ़कर ₹1.72 करोड़ रहा। सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर भी मुनाफा 15.7% बढ़ा और रेवेन्यू 75% से ज्यादा उछला।

Mercury Ev-Tech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 1 साल में शेयर 55 प्रतिशत गिरा है। 

हालांकि पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 265 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 6060 प्रतिशत चढ़ा है। 

1986 में स्थापित मर्करी ईवी-टेक इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बस और खास इस्तेमाल वाले EV बनाती है। कंपनी हॉस्पिटैलिटी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए कस्टमाइज्ड EV सॉल्यूशंस भी देती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
