राइट्स इश्यू के रिकॉर्ड डेट से पहले उछला ये FMCG स्टॉक! ₹100 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी - Details

कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजरा में जारी गिरावट के बीच FMCG कंपनी, कृशिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:03 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.67% या 12.80 रुपये चढ़कर 491.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.32% या 6.30 रुपये की तेजी के साथ 485 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

यह तेजी रिकॉर्ड डेट से पहले देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने राइट्स इश्यू (Rights Issue) का ऐलान किया था जिसके लिए रिकॉर्ड डेट कल यानी बुधवार 17 दिसंबर है।

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक इस राइट्स इश्यू के तहत एक राइट्स इक्विटी शेयर की कीमत ₹300 रखी गई है, जिसमें ₹10 फेस वैल्यू और ₹290 प्रीमियम शामिल है।

Rights Issue Size & Ratio

इस इश्यू के जरिए कंपनी अधिकतम ₹10,000 लाख यानी ₹100 करोड़ तक जुटाएगी। इसके लिए कुल 33,33,160 नए राइट्स इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। राइट्स इश्यू का एंटाइटलमेंट रेश्यो 45:301 तय किया गया है, यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास कंपनी के हर 301 पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर होंगे, वे 45 नए शेयर खरीदने के हकदार होंगे।

इस राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। कंपनी ने बताया कि राइट्स इश्यू की शुरुआत 26 दिसंबर 2025 से होगी। राइट्स एंटाइटलमेंट (RE) की ऑन-मार्केट ट्रेडिंग यानी स्टॉक एक्सचेंज पर RE बेचने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है, जबकि ऑफ-मार्केट ट्रांसफर की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 रखी गई है।

राइट्स इश्यू 5 जनवरी 2026 को बंद होगा। कंपनी का बोर्ड या राइट्स इश्यू कमेटी जरूरत पड़ने पर इश्यू की क्लोजिंग डेट बढ़ा सकती है, लेकिन इश्यू की कुल अवधि 30 दिन से ज्यादा नहीं होगी।

इस राइट्स इश्यू में निवेशकों को पूरी रकम एक साथ नहीं देनी होगी। आवेदन के समय प्रति शेयर ₹105 यानी कुल कीमत का 35 प्रतिशत देना होगा। बाकी ₹195 प्रति शेयर, यानी 65 प्रतिशत राशि कंपनी एक या एक से ज्यादा कॉल के जरिए, पार्टली पेड-अप शेयर जारी होने की तारीख से एक साल के भीतर मांगेगी।

रिकॉर्ड डेट तक जिन शेयरधारकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें राइट्स एंटाइटलमेंट (RE) मिलेगा। यह RE इश्यू खुलने से पहले अपने आप निवेशकों के डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।