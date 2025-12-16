IndusInd Bank में हिस्सेदारी बढ़ाएंगी एचडीएफसी बैंक की ग्रुप कंपनियां! RBI से मिली मंजूरी - Details

एचडीएफसी बैंक की ग्रुप कंपनियों को इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। भारत के मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने सोमवार देर रात एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी सब्सिडियरीज अब इंडसइंड बैंक में कुल मिलाकर 9.5% तक हिस्सेदारी रख सकती हैं।

बैंक के मुताबिक, यह मंजूरी आरबीआई के 15 दिसंबर 2025 के लेटर की तारीख से एक साल के लिए वैध है। यानी यह अनुमति 14 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। एचडीएफसी बैंक ग्रुप की कंपनियां- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी पेंशन फंड, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस और एचडीएफसी सिक्योरिटीज को मिलकर इंडसइंड बैंक के पेड-अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स का अधिकतम 9.5% रखने की इजाजत दी गई है।

एचडीएफसी बैंक ने साफ किया है कि वह खुद इंडसइंड बैंक में कोई सीधा निवेश नहीं करेगा। यह मंजूरी इसलिए मांगी गई थी क्योंकि ग्रुप कंपनियों की कुल हिस्सेदारी पहले से तय 5% की नियामकीय सीमा को पार कर सकती थी। बैंक ने यह आवेदन 24 अक्टूबर को आरबीआई के कमर्शियल बैंक्स गाइडलाइन 2025 के तहत दाखिल किया था।

आरबीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक में 5% या उससे अधिक की हिस्सेदारी या वोटिंग अधिकार हासिल करने के लिए पहले नियामक की अनुमति जरूरी होती है। एचडीएफसी बैंक ने फाइलिंग में कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इंडसइंड बैंक में एग्रीगेट होल्डिंग हर समय 9.5% से अधिक न हो।

शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, सितंबर तिमाही के अंत में एचडीएफसी मिडकैप फंड, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, के पास इंडसइंड बैंक में 4.03% हिस्सेदारी थी। सोमवार के बंद भाव के आधार पर इसकी कीमत करीब 2,668 करोड़ रुपये रही। कुल मिलाकर, म्यूचुअल फंड्स के पास इंडसइंड बैंक की लगभग 23% इक्विटी है।

इसके अलावा, इंडसइंड बैंक के प्रमुख निवेशकों में सिंगापुर सरकार, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, बीएनपी पारिबा और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भी शामिल हैं।

HDFC Bank Share Price

दोपहर 1:20 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 0.04% या 0.40 रुपये गिरकर 995.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.02% या 0.20 रुपये टूटकर 995.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

IndusInd Bank Share Price

दोपहर 1:22 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 1.05% या 8.90 रुपये गिरकर 842.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.06% या 9.05 रुपये टूटकर 842.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।