Newsऑटोटाटा सिएरा की बुकिंग हुई शुरू! इस दिन से मिलेगी डिलीवरी, चेक करें प्राइस, डिजाइन, इंजन सहित अन्य फीचर्स

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 16, 2025 14:38 IST
Tata Sierra

Tata Sierra bookings open: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे चर्चित एसयूवी 'सिएरा' (Sierra) की बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से मिलना शुरू होगी।

टाटा ने इस एसयूवी को प्रीमियम मिडसाइज सेगमेंट में उतारा है, जिसके टॉप-एंड मॉडल 'सिएरा Accomplished+' की कीमत 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को कुल सात वेरिएंट- Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+ में लॉन्च किया है। 

रेंज की शुरुआत स्मार्ट+ वेरिएंट से होती है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है। इसके बाद प्योर सीरीज 12.99 लाख रुपये, एडवेंचर सीरीज 15.29 लाख रुपये और प्रीमियम अकंप्लिश्ड सीरीज 17.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

डिजाइन

सिएरा की डिजाइन इस बार काफी खास है, जिसे 'रेड डॉट डिजाइन अवॉर्ड 2025' से भी नवाजा जा चुका है। इसकी बाहरी बनावट में फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार और एक अनोखा क्लैमशेल टेलगेट दिया गया है। कंपनी ने इस खास टेलगेट को बनाने के लिए एक अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी तैयार किया है। गाड़ी में फ्लश डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स इसके लुक को और दमदार बनाते हैं।

इंटीरियर

गाड़ी के अंदर टाटा ने 'लाइफ स्पेस' इंटीरियर कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो किसी लग्जरी लाउंज जैसा अहसास देता है। इसमें 'थिएटरप्रो' ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, यात्रियों के लिए अलग से 12.3 इंच की डिस्प्ले और ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर शामिल है। ये सभी एक ही ग्लास पैनल के नीचे दिए गए हैं।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में सिएरा में देश के सबसे पतले हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें 17 मिमी का बाई-एलईडी मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है। आर्गोस (ARGOS) प्लेटफॉर्म पर बनी इस एसयूवी में 622 लीटर का बड़ा बूट स्पेस और एक विशाल पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे बेहद हाई-टेक बनाते हैं।

इंजन

इंजन की बात करें तो सिएरा में तीन विकल्प दिए गए हैं। इनमें 1.5-लीटर का हाइपरियन टर्बो-पेट्रोल (160bhp), रेवोट्रॉन पेट्रोल और 1.5-लीटर का कायराजेट डीजल इंजन शामिल है। ग्राहकों को इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा, जबकि ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) वर्जन कंपनी बाद में लॉन्च करेगी।

