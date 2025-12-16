scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीबजट सेगमेंट में तहलका! दो दिन चलेगी फोन की बैटरी, 144Hz का मिलेगा डिस्प्ले; लॉन्च हुए ये दो 5G स्मार्टफोन्स

बजट सेगमेंट में तहलका! दो दिन चलेगी फोन की बैटरी, 144Hz का मिलेगा डिस्प्ले; लॉन्च हुए ये दो 5G स्मार्टफोन्स

ये दोनों फोन कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस और दमदार बैटरी चाहने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर उतारे गए हैं। कंपनी ने इनकी शुरुआती कीमत महज 13,999 रुपये रखी है और इनकी बिक्री 24 दिसंबर से अमेजन और रियलमी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 16, 2025 14:48 IST
Realme Narzo 90 5G, Realme Narzo 90x 5G
Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G में 7000mAh की बैटरी मिलती है. (Photo: Realme)

रियलमी (Realme) ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आज अपनी नार्जो सीरीज के दो धाकड़ स्मार्टफोन्स-  Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G को लॉन्च कर दिया है। 

ये दोनों फोन कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस और दमदार बैटरी चाहने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर उतारे गए हैं। कंपनी ने इनकी शुरुआती कीमत महज 13,999 रुपये रखी है और इनकी बिक्री 24 दिसंबर से अमेजन और रियलमी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

प्राइस

नार्जो 90 5G के 6GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है, जिस पर लॉन्च ऑफर के तहत 1,000 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं, नार्जो 90x 5G की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये है और इस पर बैंक कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

7,000mAh की बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

इन दोनों स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी 7,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह भारी इस्तेमाल के बावजूद दो दिन तक चलेगा। साथ ही, दोनों डिवाइस 60W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जो इतनी बड़ी बैटरी को तेजी से चार्ज करने में मदद करती है।

शानदार डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

नार्जो 90 5G में 6.57 इंच की फुल HD+ एमोलेड (AMOLED) स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। वहीं, नार्जो 90x 5G में थोड़ी बड़ी 6.80 इंच की LCD स्क्रीन है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है।

परफॉर्मेंस के लिए नार्जो 90 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है, जबकि 90x मॉडल डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर चलता है। दोनों ही फोन एंड्रॉयड 15 पर आधारित लेटेस्ट रियलमी UI 6.0 पर काम करते हैं।

कैमरा

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए नार्जो 90 में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और सेल्फी के लिए भी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं, किफायती नार्जो 90x में 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

खास बात यह है कि नार्जो 90 5G को धूल और पानी से बचाने के लिए IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है, जो इसे इस सेगमेंट का सबसे टिकाऊ फोन बनाती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 16, 2025