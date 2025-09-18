Multibagger penny stock: वैसे तो पेनी स्टॉक काफी रिस्की होते हैं लेकिन अगर अच्छे से रिसर्च करके इनमें पैसा लगाया जाए तो यह काफी रिवॉर्डिंग भी होते है और निवेशकों को कम समय में मालामाल कर सकते हैं।

एक ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को महज 3 साल में 12763% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।



₹30 से कम वाले इस पेनी स्टॉक का नाम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 1:10 बजे तक 7.93% या 1.80 रुपये की तेजी के साथ 24.50 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

3 साल में ₹50 हजार बना ₹1 करोड़ से ज्यादा

3 साल पहले यानी 12 सितंबर 2022 को कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ 0.19 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 2,63,157 इक्विटी शेयर होते।

अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इस हिसाब से निवेशक के पास बोनस शेयर के बाद शेयरों की संख्या 5,26,314 हो गई होगी।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 24 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 1,26,31,536 (1.26 करोड़) रुपये का कॉर्पस होगा।

क्या करती है Integrated Industries?

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।