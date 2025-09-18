scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडएक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की नई स्कीम! शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प - NFO आज से खुला

एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की नई स्कीम! शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प - NFO आज से खुला

यह एक ओपन-एंडेड कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index को ट्रैक करेगा। इस फंड के फंड मैनेजर आदित्य पगारिया (Aditya Pagaria) हैं। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2025 15:03 IST

NFO Alert: एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis Mutual Fund) ने अपना नया फंड Axis CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund पेश किया है।

Axis CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज यानी 18 सितंबर 2025 से खुल चुका है और यह 23 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा। इस फंड का न्यूनतम निवेश 5000 रुपये है और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है।

फंड की रणनीति और उद्देश्य

इस फंड का मकसद इंडेक्स के मुताबिक रिटर्न देना है। यह फंड अपनी 95% से 100% तक की रकम उन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाएगा, जो उस इंडेक्स का हिस्सा हैं। बाकी की रकम डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की जाएगी।

निवेश रणनीति

फंड की रणनीति ये है कि वह ऐसे बॉन्ड या सिक्योरिटी खरीदेगा जिनकी मेच्योरिटी शुरू में 6 महीने की होती है। जब ये सिक्योरिटी 3 महीने बाकी रह जाती हैं, यानी इनकी मेच्योरिटी करीब आ जाती है, तो फंड उन्हें बेच देगा।

इसके बाद फंड फिर से नए 6 महीने की मेच्योरिटी वाले सिक्योरिटी में पैसा लगाएगा। इस तरह से पोर्टफोलियो को समय-समय पर बैलेंस किया जाएगा, ताकि फंड लगातार इंडेक्स के अनुसार अच्छे और तय रिटर्न दे सके।

Axis AMC के MD और CEO बी. गोपकुमार ने कहा कि हमें खुशी है कि हम Axis CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund लॉन्च कर रहे हैं। यह हमारे पैसिव डेब्ट प्रोडक्ट्स की सीरीज का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि यह फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया है जो कम समय के लिए, अच्छी क्वालिटी वाले निवेश में पैसा लगाना चाहते हैं। खासकर ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत रिटर्न कमाना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके लिए यह फंड एक बढ़िया विकल्प है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 18, 2025