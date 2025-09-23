scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹30 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर्स की रिडेम्पशन के उछला ये एनबीएफसी स्टॉक! 4% से ज्यादा उछला भाव

₹30 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर्स की रिडेम्पशन के उछला ये एनबीएफसी स्टॉक! 4% से ज्यादा उछला भाव

Gaurav Kumar
Sep 23, 2025

Paisalo Digital Share Price: LIC द्वारा सपोर्ट वाली स्मॉल-कैप NBFC स्टॉक, पैसालो डिजिटल (Paisalo Digital) के शेयर में आज 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। यह शेयर दोपहर 3:12 बजे तक बीएसई पर 4.47% या 1.72 रुपये की तेजी के साथ 40.24 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.94% या 1.52 रुपये की तेजी के साथ 40.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

यह एनबीएफसी स्टॉक आज 39.48 रुपये पर खुला था और अभी तक अपने इंट्राडे हाई 40.64 रुपये पर पहुंच गया है। शेयर में आज यह तेजी इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने ₹30 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर्स को पूरी तरह से रिडीम और रिपे किया है, जिसकी मैच्योरिटी डेट 23 सितंबर 2025 थी। कंपनी ने इसी दिन पेमेंट भी कर दी है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

Paisalo Digital के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, जून तिमाही में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने कंपनी में 10.34% हिस्सेदारी रखी, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं।

LIC के पास 1.12% हिस्सेदारी है, जबकि SBI Life Insurance के पास 8.96% हिस्सेदारी है। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने कुल 8.09% हिस्सेदारी रखी, जिसमें Vanguard Total International Stock Index Fund की हिस्सेदारी 1.07% है।

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। यह कंपनी LIC और SBI Life Insurance जैसी बड़ी संस्थाओं द्वारा समर्थित है, जो इसके भरोसे को और मजबूत बनाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 23, 2025