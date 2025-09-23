Multibagger Stock: सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को किया मालामाल! 3 महीने में दिया 300% से ज्यादा रिटर्न

Multibagger Stock: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। स्टॉक आज 5% के अपर सर्किट के साथ 9.75 रुपये चढ़कर 204.85 रुपये पर है। यह पहली बार नहीं है जब शेयर में अपर सर्किट लगा है। बीते 17 सितंबर से इस शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। ।

3 महीने में 300% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 49 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

हालांकि इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 3 महीने में 302 प्रतिशत का मल्टीबैगर्न रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर ने 598 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है।

साल 2025 में अब तक शेयर ने YTD में 1875 प्रतिशत का रिटर्न और पिछले 1 साल में 7164 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

बीएसई ने हाल ही में शेयर प्राइस में आई इस तेजी के पीछे स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके जवाब में कंपनी ने कहा था कि कंपनी के इक्विटी शेयरों में जो तेजी दर्ज की जा रही है वो पूरी तरह से बाजार की गतिविधियों पर आधारित है। हमारी जानकारी के अनुसार, शेयरों की इस बढ़ी हुई हलचल का कोई खास कारण हमारी जानकारी में नहीं है।

कंपनी ने आगे कहा कि हमारी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण अपडेट या घटना नहीं है जो कंपनी के कामकाज या प्रदर्शन से जुड़ी हो और जिसे स्टॉक एक्सचेंज को न बताया गया हो, और जिसका असर कंपनी के शेयर के दाम पर पड़ सकता हो।

कंपनी मुख्य रूप से तंबाकू से जुड़े उत्पादों जैसे सिगरेट, ज़र्दा, शिशा (हुक्का फ्लेवर), खैनी और फ्लेवर्ड टोबैको आदि के निर्माण और व्यापार में है। Elitecon न सिर्फ भारत में बल्कि यूएई, सिंगापुर, हांगकांग और यूके जैसे देशों में भी कारोबार करती है।

कंपनी के शेयर बीएसई और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हैं।