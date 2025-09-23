Solarworld Energy Solutions का आईपीओ खुला! चेक करें लेटेस्ट जीएमपी - ब्रोकरेज से जानिए पैसा लगाएं या नहीं?

Solarworld Energy Solutions IPO: सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस (Solarworld Energy Solutions) का आईपीओ मंगलवार, 23 सितंबर 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला जिसे निवेशक 25 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे। इसका आईपीओ प्राइस बैंड ₹333-351 है और लॉट साइज 42 शेयरों का है।

Solarworld Energy Solutions IPO डिटेल्स

Solarworld Energy Solutions ने ₹490 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से ₹440 करोड़ फ्रेश इश्यू और ₹50 करोड़ का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है।

कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹77.05 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि इसका कुल राजस्व ₹551.09 करोड़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष (FY24) में कंपनी ने ₹51.69 करोड़ का प्रॉफिट और ₹505.50 करोड़ का राजस्व दर्ज किया था।

कंपनी का मार्केट कैप ₹3,040 करोड़ से ज्यादा है और इसके 30 सितंबर 2025 को BSE और NSE पर लिस्ट होने की संभावना है।

Solarworld Energy Solutions IPO GMP

अभी कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹65 प्रति शेयर के आसपास है, जो ऊपरी प्राइस बैंड पर 19% का प्रीमियम है।

पैसा लगाएं या नहीं?

ब्रोकरेज Anand Rathi का कहना है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें, क्योंकि कंपनी के पास काफी बड़े ऑर्डर हैं और सरकार से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इससे आगे चलकर कंपनी तेजी से बढ़ सकती है।

ब्रोकरेज SMIFS ने भी कहा है कि निवेश किया जा सकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी सेक्टर बढ़ रहा है और कंपनी का कारोबार भी फैल रहा है। इससे इसकी कमाई और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं।

ब्रोकरेज Ventura Securities का मानना है कि कंपनी दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे इंटरनेशनल बाजारों में भी विस्तार कर सकती है, और इसकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन काफी मजबूत है। इसलिए इसमें निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।

ब्रोकरेज BP Wealth ने भी सुझाव दिया है कि इसे लंबी अवधि के लिए खरीदें, क्योंकि कंपनी का P/E रेशियो 32.9x है, जो इसे एक वैल्यू फॉर मनी निवेश बनाता है।