UPDATED: Sep 23, 2025 12:37 IST

Apollo Micro Systems Share Price: मंगलवार को शेयर बाजार में जारी मामूली गिरावट के बीच डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। शेयर ने आज अपने दिन के निचले स्तर 320.25 रुपये से 4% की तेजी दिखाई है। 

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 332.35 रुपये पर खुला था। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर 0.74% या 2.45 रुपये की तेजी के साथ 334.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.65% या 2.15 रुपये की तेजी के साथ 334.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस शेयर ने निवेशकों को 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 167 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

शेयर में आज यह तेजी कंपनी द्वारा दी गई बड़ी जानकारी के बाद आई है। दरअसल बीते सोमवार को बाजार होने के बाद कंपनी ने बताया था कि उसके बोर्ड की Securities Allotment Committee ने 21,07,194 इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये शेयर उन लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहले कंपनी के वारंट्स खरीदे थे और अब उन्हें शेयरों में बदल लिया है।

कंपनी ने बताया कि उसे ₹18.02 करोड़ रुपये मिले हैं, जो कि वारंट को शेयरों में बदलने की कीमत (warrant exercise price) के तौर पर मिले हैं। यह रकम वारंट जारी करने की शर्तों के मुताबिक मिली है।

साझेदारी और नए प्रोजेक्ट्स

अभी हाल ही में, Apollo Micro Systems ने Sibersentinel Technologies Limited और Zoom Technologies (India) Private Limited के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है। इस साझेदारी के तहत, ये तीन कंपनियां सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडवांस साइबर सुरक्षा समाधान डिजाइन, डेवलप और लागू करेंगी।

कंपनी का यह कदम अपने डिफेंस-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और साइबर सुरक्षा की तकनीकी जानकारी को मिलाकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से उठाया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 23, 2025