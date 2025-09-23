scorecardresearch
10 हिस्सों में टूटने जा रहा है टाटा ग्रुप का ये शेयर! चेक करें रिकॉर्ड डेट सहित सभी डिटेल

शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। कंपनी ने बताया कि वो 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 23, 2025 10:58 IST

Tata Stock: मंगलवार को शेयर बाजार में जारी मामूली गिरावट के बीच टाटा ग्रुप का ये शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। दरअसल इस टाटा स्टॉक ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद स्टॉक स्प्लिट की जानकारी दी है। 
जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Ltd). 

Tata Investment Stock Split

कंपनी ने बताया कि वो 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर पर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी।

Tata Investment Stock Split Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 है।

Tata Investment Share Price

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:51 बजे तक बीएसई पर 0.93% या 67.55 रुपये चढ़कर 7347 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.88% या 64 रुपये की तेजी के साथ 7,345 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Tata Investment Corporation ने जून 2025 में खत्म हुई पहली तिमाही में 11.6% की बढ़त के साथ ₹146.3 करोड़ का PAT कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹131.07 करोड़ था। कंपनी का कहना है कि यह बढ़त मुख्य रूप से डिविडेंड इनकम में वृद्धि की वजह से हुई है। इसी दौरान, कंपनी की कुल आय भी थोड़ी बढ़कर ₹145.46 करोड़ रही, जो पिछले साल ₹142.46 करोड़ थी।

Tata Investment Corporation एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'मिडल लेयर' की सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कंपनी के रूप में कैटेगराइज किया है। यह कंपनी लंबे समय के लिए शेयरों और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करती है। 

Tata Sons और अन्य Tata कंपनियां मिलकर इस कंपनी की करीब 73.38% हिस्सेदारी रखती हैं। इसके अलावा, यह Tata Sons के साथ मिलकर Tata Mutual Fund को शुरू करने वाली पहली कंपनियों में शामिल रही है। Tata Investment Corporation की स्थापना 1959 में हुई थी और उसी साल इसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
