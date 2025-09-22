Stock in Focus: LIC और SBI Life की सपोर्ट वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) पैसालो डिजिटल (Paisalo Digital) सोमवार को निवेशकों के रडार पर हैं। दरअसल इसके प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है। Equilibrated Venture Cflow Pvt Ltd, जो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है, ने कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीद का खुलासा किया।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 22 सितंबर 2025 को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के जरिए 45 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए, जिनका फेस वैल्यू ₹1 है।

प्रमोटर होल्डिंग में इजाफा

इससे पहले Equilibrated Venture Cflow के पास 17.29 करोड़ शेयर (19.17%) हिस्सेदारी थी। ताजा खरीद के बाद होल्डिंग बढ़कर 17.74 करोड़ शेयर (19.67%) हो गई। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी इस प्रमोटर ग्रुप ने 7.39 लाख शेयर (0.0823% हिस्सेदारी) खरीदी थी।

LIC और SBI Life की हिस्सेदारी बरकरार

ताजा शेयरहोल्डिंग पैटर्न (जून 2025) के अनुसार, LIC के पास 6.2 करोड़ शेयर और SBI Life के पास 7.75 लाख शेयर हैं। दोनों संस्थागत निवेशकों ने सितंबर 2020 से ही अपनी पोजीशन बनाए रखी है, जो NBFC के बिजनेस मॉडल और विकास संभावनाओं पर लंबे समय से भरोसा दिखाता है।

डिविडेंड के लिए आज है रिकॉर्ड डेट

पैसालो डिजिटल ने 22 सितंबर 2025 को फाइनल डिविडेंड (FY25) के रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। कंपनी के बोर्ड ने मई 2025 में मार्च तिमाही नतीजों के साथ 10% डिविडेंड यानी ₹0.10 प्रति शेयर, की सिफारिश की थी।

Q1FY26 नतीजे

कंपनी ने जून तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.5% बढ़कर ₹47 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹41.5 करोड़ था।

कंपनी की कुल आय भी 17.2% बढ़कर ₹218.71 करोड़ रही।

ब्याज से होने वाली कमाई में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली, जो 21.7% बढ़कर ₹200.88 करोड़ हो गई। पिछले साल यह ₹165.09 करोड़ थी।

हालांकि, फीस और कमीशन से होने वाली आय में गिरावट आई है। यह घटकर ₹17.37 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹20.06 करोड़ थी।