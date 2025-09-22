scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारLIC और SBI Life की सपोर्ट वाली इस स्मॉल कैप NBFC कंपनी के प्रोमोटर ने फिर बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी - रडार पर शेयर

LIC और SBI Life की सपोर्ट वाली इस स्मॉल कैप NBFC कंपनी के प्रोमोटर ने फिर बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी - रडार पर शेयर

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 22 सितंबर 2025 को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के जरिए 45 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए, जिनका फेस वैल्यू ₹1 है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 22, 2025 15:22 IST

Stock in Focus: LIC और SBI Life की सपोर्ट वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) पैसालो डिजिटल (Paisalo Digital) सोमवार को निवेशकों के रडार पर हैं। दरअसल इसके प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है। Equilibrated Venture Cflow Pvt Ltd, जो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है, ने कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीद का खुलासा किया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 22 सितंबर 2025 को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के जरिए 45 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए, जिनका फेस वैल्यू ₹1 है।

प्रमोटर होल्डिंग में इजाफा

इससे पहले Equilibrated Venture Cflow के पास 17.29 करोड़ शेयर (19.17%) हिस्सेदारी थी। ताजा खरीद के बाद होल्डिंग बढ़कर 17.74 करोड़ शेयर (19.67%) हो गई। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी इस प्रमोटर ग्रुप ने 7.39 लाख शेयर (0.0823% हिस्सेदारी) खरीदी थी।

LIC और SBI Life की हिस्सेदारी बरकरार

ताजा शेयरहोल्डिंग पैटर्न (जून 2025) के अनुसार, LIC के पास 6.2 करोड़ शेयर और SBI Life के पास 7.75 लाख शेयर हैं। दोनों संस्थागत निवेशकों ने सितंबर 2020 से ही अपनी पोजीशन बनाए रखी है, जो NBFC के बिजनेस मॉडल और विकास संभावनाओं पर लंबे समय से भरोसा दिखाता है।

डिविडेंड के लिए आज है रिकॉर्ड डेट

पैसालो डिजिटल ने 22 सितंबर 2025 को फाइनल डिविडेंड (FY25) के रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। कंपनी के बोर्ड ने मई 2025 में मार्च तिमाही नतीजों के साथ 10% डिविडेंड यानी ₹0.10 प्रति शेयर, की सिफारिश की थी। 

Q1FY26 नतीजे

कंपनी ने जून तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.5% बढ़कर ₹47 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹41.5 करोड़ था।

कंपनी की कुल आय भी 17.2% बढ़कर ₹218.71 करोड़ रही।

ब्याज से होने वाली कमाई में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली, जो 21.7% बढ़कर ₹200.88 करोड़ हो गई। पिछले साल यह ₹165.09 करोड़ थी।

हालांकि, फीस और कमीशन से होने वाली आय में गिरावट आई है। यह घटकर ₹17.37 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹20.06 करोड़ थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 22, 2025