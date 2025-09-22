scorecardresearch
5% उछला जी मीडिया का शेयर! जानिए आज स्टॉक में क्यों आई तेजी?

शेयरों में सोमवार को करीब 5% की तेजी देखने को मिली। यह उछाल कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) से पहले आया है, जो इस शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को होने वाली है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 22, 2025 15:02 IST

Zee Media Share Price: ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Ltd) के शेयरों में सोमवार को करीब 5% की तेजी देखने को मिली। यह उछाल कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) से पहले आया है, जो इस शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को होने वाली है।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस महीने की शुरुआत में ही AGM की तारीख तय कर दी थी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) और दूसरे ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (OAVM) के जरिए होगी, और दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। AGM से पहले निवेशकों में उम्मीद बढ़ी है कि कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं, इसी वजह से शेयर की कीमत में बढ़त देखने को मिली है।

हालांकि फिलहाल एनएसई पर स्टॉक 0.32% या 0.04 रुपये गिरकर 12.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.24% या 0.03 रुपये की तेजी के साथ 12.49 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Zee Media ने अपनी जून तिमाही (Q1FY26) के वित्तीय नतीजों में घाटे में कुछ कमी दिखाई है। कंपनी का कुल (कंसॉलिडेटेड) नेट लॉस ₹8.81 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹10.38 करोड़ था।

कंपनी की ऑपरेशंस से कमाई (राजस्व) 3.63% बढ़कर ₹182.36 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल इसी समय पर ₹175.96 करोड़ थी।

वहीं, कुल खर्च में भी 2.4% की कमी आई है, जो अब ₹194.55 करोड़ रहा। साथ ही, कंपनी की कुल आय (टोटल इनकम) 3.24% बढ़कर ₹183.11 करोड़ हो गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 22, 2025