Penny Stock: रेजिडेंंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाली रियल स्टेट कंपनी हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Limited) के शेयरों में आज 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:30 बजे तक बीएसई पर 1.89% या 0.78 रुपये गिरकर 40.57 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दरअसल बीते शुक्रवार 19 सितंबर को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के फंड-रेजिंग कमेटी ने 15,50,000 नए इक्विटी शेयर अलॉट करने को मंजरी दे दी है।

ये अलॉटमेंट कंपनी के नॉन-प्रमोटर्स सफीर आनंद और Resonance Opportunities Fund द्वारा रखे गए 1,55,000 वॉरंट्स के कन्वर्जन के बाद किया गया है। इस कन्वर्जन से पहले कंपनी को वॉरंट होल्डर्स से करीब ₹3.49 करोड़ की आखिरी पेमेंट राशि मिली थी।

आज है डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर ₹0.20 (20%) का फाइनल डिविडेंड भी सिफारिश की है। इसके लिए आज यानी 22 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया था। डिविडेंड का भुगतान 29 सितंबर को होगा।

Hazoor Multi Projects Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2008 में 0.40 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Hazoor Multi Projects Share Price History

सालाना आधार पर देखें तो BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 2 साल में 209 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 517 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 26946 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Hazoor Multi Projects Ltd. (HMPL) डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी है। यह कंपनी कई तरह के काम करती है जैसे हाइवे बनाना, सिविल EPC प्रोजेक्ट्स (जहां इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा कंपनी लेती है), शिपयार्ड सेवाएं देना, और अब ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी काम कर रही है।

कंपनी के Q1FY26 नतीजों में नेट सेल्स 156% बढ़कर ₹180.01 करोड़ और नेट प्रॉफिट 46% बढ़कर ₹134.79 करोड़ पर पहुंचा। FY25 के सालाना नतीजों में कंपनी ने ₹638 करोड़ की नेट सेल्स और ₹40 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया।