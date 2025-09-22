scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 22, 2025 13:00 IST

Penny EV Stock: स्मॉल कैप ईवी पेनी स्टॉक मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड (Mercury Ev-Tech Ltd) के शेयरों में आज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:43 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.16% या 0.59 रुपये की तेजी के साथ 51.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस स्टॉक ने निवेशकों को पिछले 5 साल में 8616% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है।

स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा बीते शुक्रवार को की गई घोषणा के बाद आई है। दरअसल शुक्रवार 19 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि अहमदाबाद की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने EV Nest Private Limited (ट्रांसफरर कंपनी) और Mercury EV-Tech Limited (ट्रांसफरी कंपनी) के बीच हुए मर्जर (विलय) की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कंपनियों के एक्ट 2013 की धारा 230 से 232 के तहत डाली गई याचिका के आधार पर दी गई है।

इस मर्जर की ‘अपॉइंटेड डेट’ यानी लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2023 तय की गई है। अब Mercury EV-Tech लिमिटेड जरूरी प्रक्रिया पूरी कर रही है और आदेश की कॉपी और योजना के साथ e-form INC-28 को 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (ROC) के पास जमा करेगी।

आसान भाषा में कहें तो, EV Nest अब Mercury EV-Tech में मिल गई है और यह कानूनी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है।

Mercury EV-Tech के बारे में

Mercury EV-Tech Limited एक भारतीय कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से जुड़ी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स पर काम करती है। यह कंपनी खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी पार्ट्स और सिस्टम जैसे बैटरी पैक, मोटर, कंट्रोल सिस्टम और चार्जिंग से जुड़ी तकनीकों को डेवलप करती है।
कंपनी का मकसद भारत में ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। Mercury EV-Tech आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेस को लगातार बेहतर बना रही है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 22, 2025