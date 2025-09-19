EPFO Passbook Lite: कैसे करें इस्तेमाल, आपको क्या होगा फायदा, क्या-क्या मिलेगी सुविधा? जानिए हर सवाल का जवाब

EPFO Passbook Lite: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने करोड़ों सदस्यों को राहत देते हुए दो नए बदलाव किए हैं, जिससे PF से जुड़ी जानकारी पाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। EPFO ने 'पासबुक लाइट' और Annexure K (PF ट्रांसफर सर्टिफिकेट) को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर पारदर्शिता और सुविधा दोनों को बेहतर किया है।

PF बैलेंस जानना हुआ आसान

पहले अगर किसी कर्मचारी को अपने PF का बैलेंस देखना होता था, तो उसे अलग से पासबुक पोर्टल पर लॉगइन करना पड़ता था। लेकिन अब 'पासबुक लाइट' के जरिए EPFO मेंबर पोर्टल पर एक ही लॉगइन से बैलेंस, कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल की जानकारी मिल जाएगी।

जो लोग डिटेल पासबुक देखना चाहते हैं, वे पुराने पोर्टल का इस्तेमाल अब भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये चेक करना चाहता है कि नई कंपनी ने PF जमा किया या नहीं, तो अब उसे अलग पासबुक पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है। वह EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉगइन करके सीधे देख सकता है।

अब Annexure K भी ऑनलाइन

जब कर्मचारी जॉब बदलते हैं, तो PF ट्रांसफर के दौरान एक डॉक्युमेंट बनता है जिसे Annexure K कहा जाता है। यह पहले सिर्फ PF ऑफिस से रिक्वेस्ट करने पर ही मिलता था। अब EPFO ने इसे भी सीधे मेंबर पोर्टल से डाउनलोड करने की सुविधा दे दी है।

इससे:

PF ट्रांसफर की स्थिति की जानकारी

बैलेंस और सर्विस पीरियड की पुष्टि

EPS पेंशन के लिए जरूरी रिकॉर्ड

पूरे ट्रांसफर प्रोसेस में पारदर्शिता

मान लीजिए अगर कोई टीचर दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ है और अपनी PF ट्रांसफर की स्थिति जानना चाहता हैं, तो अब उन्हें किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बस EPFO पोर्टल पर लॉगइन करें और Annexure K PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।

EPFO के इन बदलावों से देश के 2.7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को फायदा मिलेगा। अब उन्हें न तो बार-बार लॉगइन करना पड़ेगा, न ही अलग-अलग ऑफिस से जानकारी मांगनी पड़ेगी। एक ही जगह से PF बैलेंस, ट्रांसफर स्टेटस और जरूरी डॉक्युमेंट्स मिल जाएंगे।

यह कदम न सिर्फ शिकायतें कम करेगा, बल्कि PF को लेकर लोगों का भरोसा और भी मजबूत बनाएगा।

कैसे करें ईपीएफओ पासबुक लाइट का इस्तेमाल?

यह नया फीचर ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ईपीएफओ पासबुक लाइट का उपयोग करने के लिए ये स्टेप फॉलो करें