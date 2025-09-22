Stock in Focus: सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Ltd) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। शेयर आज बीएसई पर 156.25 रुपये पर खुला था और इसने आज अपना इंट्राडे हाई 159.25 रुपये को टच किया है।

इस शेयर ने पिछले 5 साल में निवेशकों का पैसा 9 गुना कर दिया है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:30 बजे तक बीएसई पर 0.13% या 0.20 रुपये की तेजी के साथ 158.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.07% या 0.11 रुपये गिरकर 158.53 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

पांच साल में 50 हजार रुपये बना 7.5 लाख रुपये

स्टॉक की कीमत पांच साल पहले मात्र 16 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 3125 इक्विटी शेयर होते।

कंपनी ने नवंबर 2021 में 1:2 के रेश्यो में बोनस जारी किया था इसका मतलब कंपनी ने हर 2 मौजूदा शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में दिया था।

इस हिसाब से 3125 मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले निवेशक को 1562 इक्विटी शेयर फ्री में मिला होगा। तो अब बोनस शेयर के बाद कुल इक्विटी शेयरों की वैल्यू 4,687 इक्विटी शेयर हो गए होंगे।

वर्तमान में 1 शेयर का भाव 158 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 7,40,546 रुपये यानी करीब 7.5 लाख रुपये का कॉर्पस होता।

हर मौके पर डिविडेंड भी देती है

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने लेटेस्ट डिविडेंड मई 2025 में 0.45 रुपये का दिया था। इससे पहले कंपनी ने फरवरी 2025 और अगस्त 2024 में भी कंपनी ने 0.45-0.45 रुपये का डिविडेंड दिया था।

फरवरी 2024 में कंपनी ने 0.54 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2023 में कंपनी ने 0.36 रुपये का डिविडेंड दिया था।

यह कंपनी मुख्य रूप से सड़कें, पुल, पोर्ट, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है।

Man Infraconstruction ने कई बड़े सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। खासकर मुंबई और गुजरात के पोर्ट और हाइवे प्रोजेक्ट्स में इसका नाम जाना-पहचाना है। इसके अलावा कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी हाथ आजमाया है और कई रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं।

