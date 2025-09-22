scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारपैसे जुटाने की तैयारी में इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी! 55 लाख वारंट इश्यू की मंजरी के बाद आज इतना टूटा शेयर

पैसे जुटाने की तैयारी में इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी! 55 लाख वारंट इश्यू की मंजरी के बाद आज इतना टूटा शेयर

कंपनी ने बीते शुक्रवार 19 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 55,00,000 (55 लाख) वारंट जारी करने और अलॉट करने को मंजूरी दी है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 22, 2025 12:32 IST

Stock on Radar: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) के शेयरो में आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 

दोपहर 12:06 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.25% या 0.60 रुपये गिरकर 26.12 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.09% या 0.56 रुपये टूटकर 26.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने बीते शुक्रवार 19 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 55,00,000 (55 लाख) वारंट जारी करने और अलॉट करने को मंजूरी दी है। ये वारंट प्रेफरेंशियल आधार पर दिए गए हैं और हर एक वारंट को एक इक्विटी शेयर (₹5 फेस वैल्यू) में बदला जा सकता है।

इस अलॉटमेंट के मुताबिक

कुल रकम का 25% पहले ही कंपनी के तय खाते में जमा हो चुका है। बाकी 75% रकम वारंट को शेयर में बदलते समय देनी होगी।
ये वारंट अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीने के अंदर कभी भी, एक बार में या टुकड़ों में, शेयरों में बदले जा सकते हैं।

वारंट पूरी तरह से पेमेंट मिलने के बाद शेयरों में बदले जाएंगे। ये डीमैट फॉर्म में होंगे और बाकी सभी शेयरों की तरह ही बराबर हक देंगे, हालांकि SEBI के नियमों के अनुसार लॉक-इन पीरियड लागू होगा।

Kellton Tech Solutions के बारे में

कंपनी दुनियाभर में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आगे है। कंपनी का हेडक्वाटर हैदराबाद में है और इसके 1,800 से ज्यादा कर्मचारी अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक के अलग-अलग ऑफिस और डिलीवरी सेंटर्स में काम करते हैं। 

कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करती है जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, रिटेल, हेल्थकेयर, एनर्जी और सरकारी सेक्टर।

कंपनी को AI (Agentic AI), पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाने, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा और एनालिटिक्स, IoT और ऑटोमेशन जैसे कामों में गहरी समझ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 22, 2025