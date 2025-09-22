Urban Company Share Price: अर्बन कंपनी लिमिटेड (Urban Company Ltd) के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद सिर्फ चार ट्रेडिंग सेशंस में ही जबरदस्त तेजी दिखाई है। होम सर्विस प्रोवाइडर का स्टॉक सोमवार को ₹201 के 52 Week High पर पहुंच गया, जबकि इसका IPO प्राइस ₹103 था। यानी शेयर ने कुछ ही दिनों में लगभग दोगुना रिटर्न दे दिया है।

सोमवार को बीएसई पर शेयर में 8.64% की तेजी देखने को मिली और यह पिछले बंद भाव ₹185.10 से उछलकर ₹201 पर पहुंचा। इस स्तर पर कंपनी का मार्केट कैप ₹27,425 करोड़ दर्ज किया गया।

टेक्निकल आउटलुक पर बात करते हुए आनंद राठी के जिगर एस. पटेल ने कहा कि स्टॉक का सपोर्ट ₹180 पर है और रेजिस्टेंस ₹201 पर। यदि शेयर ₹201 के ऊपर मूव करता है तो इसमें ₹215 तक की और तेजी देखी जा सकती है। शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग रेंज ₹180 से ₹215 के बीच रहने की उम्मीद है।

अर्बन कंपनी का IPO 10 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 तक खुला था। 15 सितंबर को अलॉटमेंट फाइनल हुआ और स्टॉक का लिस्टिंग डे 17 सितंबर रहा। NSE पर शेयर ₹162.25 पर लिस्ट हुआ था जो इश्यू प्राइस पर 57.52% प्रीमियम था। वहीं BSE पर यह ₹161 पर लिस्ट हुआ जो 56.31% प्रीमियम था।

IPO का प्राइस ₹103 था और लॉट साइज 145 शेयरों का था। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि ₹14,935 रही। इस इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल बुक रनिंग लीड मैनेजर और MUFG Intime India Pvt. Ltd. रजिस्ट्रार था।

अर्बन कंपनी लिमिटेड (Urban Company Ltd) भारत की जानी-मानी होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म कंपनी है, जो लोगों को उनके घर बैठे ही कई तरह की सेवाएं मुहैया कराती है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, और पहले इसे 'UrbanClap' के नाम से जाना जाता था।

अर्बन कंपनी के जरिए ग्राहक ब्यूटी सर्विसेज (जैसे फेशियल, मसाज, हेयर कट), घर की सफाई, AC/फ्रिज रिपेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन जैसी सर्विस आसानी से बुक कर सकते हैं। यह सब काम कंपनी के ट्रेन किए गए प्रोफेशनल्स करते हैं, जो आपके घर आकर सर्विस देते हैं।

कंपनी का मकसद लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान और भरोसेमंद तरीके से पूरा करना है। अर्बन कंपनी भारत के कई बड़े शहरों में अपनी सेवाएं देती है और इंटरनेशनल मार्केट में भी धीरे-धीरे विस्तार कर रही है।