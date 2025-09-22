Flipkart-Amazon की सेल में छूट देखकर उछल मत जाना…कहीं गलती से ‘Impulse Buying’ तो नहीं कर लिया?

Impulse Buying: आज रात 12 बजे से भारत के दो सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म - Flipkart और Amazon के 'Big Billion Days' और 'Great Indian Festival' की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि Flipkart Plus और Amazon Prime मेंबर्स के लिए सेल शुरू हो चुकी है।

ये सेल सिर्फ बड़े-बड़े डिस्काउंट और ऑफर्स के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि ये 'Impulse Buying' को भी बहुत बढ़ावा देती है।

क्या होती है 'Impulse Buying'?

'Impulse Buying' का मतलब है बिना सोचे-समझे, अचानक कोई चीज खरीद लेना। जब आप कोई चीज खरीदने के बारे में प्लान नहीं करते, लेकिन अचानक कोई ऑफर या डिस्काउंट देखकर उसे खरीद लेते हैं, तो इसे ही 'Impulse Buying' कहते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको सिर्फ एक टी-शर्ट खरीदनी है। आप Flipkart या Amazon पर जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि एक वायरलेस हेडफोन पर 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको हेडफोन की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट देखकर आप उसे खरीदने का मन बना लेते हैं। यही 'Impulse Buying' है।

Big Billion Days और Great Indian Festival कैसे बढ़ाते हैं 'Impulse Buying'?

ये सेल 'Impulse Buying' को बढ़ाने के लिए कई तरकीबें अपनाती हैं:

भारी डिस्काउंट और ऑफर्स: सबसे बड़ा कारण है 'भारी डिस्काउंट' और 'बम्पर ऑफर्स'। जब आपको लगता है कि कोई चीज इतनी सस्ती मिल रही है, तो आप सोचते हैं कि 'इसे अभी नहीं खरीदा तो बाद में पछताना पड़ेगा'। 'लिमिटेड टाइम' सेल: ये कंपनियां 'फ्लैश सेल' या 'सिर्फ कुछ घंटों के लिए ऑफर' जैसे हथकंडे अपनाती हैं। इससे ग्राहक के मन में जल्दी खरीदने का दबाव बन जाता है। 'बंडल ऑफर': एक सामान के साथ दूसरा मुफ्त, या 'Buy 1, Get 1 Free' जैसे ऑफर भी 'Impulse Buying' को बढ़ावा देते हैं। आसान EMI और पेमेंट ऑप्शन: 'नो कॉस्ट EMI' या 'Pay Later' जैसे विकल्प खरीदारी को और आसान बना देते हैं, जिससे लोग ज्यादा पैसे खर्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'Impulse Buying' से कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ता है, लेकिन ग्राहकों को अक्सर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। इसलिए, इन सेल के दौरान खरीदारी करते समय थोड़ा सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए। अपनी जरूरत की एक लिस्ट बना लेना और उसी के अनुसार खरीदारी करना एक अच्छा तरीका हो सकता है।

