scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMuhurat Trading Timings : आधिकारिक ऐलान हो गया! 21 अक्टबर को इतने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग - Details

Muhurat Trading Timings : आधिकारिक ऐलान हो गया! 21 अक्टबर को इतने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग - Details

मुहूर्त ट्रेडिंग को भारतीय शेयर बाजार में शुभ और परंपरागत माना जाता है। यह ट्रेडिंग सत्र हर साल दिवाली के दिन आयोजित किया जाता है और इसके साथ ही हिंदू नववर्ष - संवत 2082 की शुरुआत मानी जाती है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 22, 2025 17:51 IST
Muhurat Trading Timings 2025

Muhurat Trading Timings: हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने आज एक सर्कुलर जारी कर बताया कि दिवाली के दिन मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाएगी। यह ट्रेडिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए होगी जिसकी टाइमिंग दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ट्रेडिंग से पहले, हमेशा की तरह, 15 मिनट का प्री-ओपनिंग सेशन भी होगा, जो 1:30 बजे से शुरू होगा। वहीं, ट्रेडर्स 1:45 बजे से लाइव ट्रेड कर सकेंगे। NSE के अनुसार, ट्रेड मॉडिफिकेशन की आखिरी समय-सीमा 2:55 बजे तक तय की गई है।

मुहूर्त ट्रेडिंग को भारतीय शेयर बाजार में शुभ और परंपरागत माना जाता है। यह ट्रेडिंग सत्र हर साल दिवाली के दिन आयोजित किया जाता है और इसके साथ ही हिंदू नववर्ष - संवत 2082 की शुरुआत मानी जाती है। कई निवेशक इस दिन नई खरीदारी या निवेश की शुरुआत करते हैं, ताकि आने वाला साल आर्थिक रूप से शुभ हो।

दिवाली पर, 21 अक्टूबर को, पूरे दिन बाजार बंद रहेगा, सिर्फ यह एक घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इसके अगले दिन, 22 अक्टूबर (बुधवार) को बलिप्रतिपदा के अवसर पर भी NSE और BSE बंद रहेगा।

स्टॉक एक्सचेंज हर साल दिवाली पर यह ट्रेडिंग सत्र इसलिए आयोजित करते हैं क्योंकि इस दिन को धन और समृद्धि की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। ट्रेडर्स इसे पोर्टफोलियो रिव्यू, नए निवेश, और रीबैलेंसिंग के लिए एक खास मौका मानते हैं।

इस एक घंटे की ट्रेडिंग को सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि भावनात्मक और रणनीतिक निवेश की शुरुआत माना जाता है। यह दिन बाजार के लिए उतना ही खास है जितना किसी के लिए नए साल की पहली सुबह। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 22, 2025