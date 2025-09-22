Muhurat Trading Timings : आधिकारिक ऐलान हो गया! 21 अक्टबर को इतने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग - Details

Muhurat Trading Timings: हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने आज एक सर्कुलर जारी कर बताया कि दिवाली के दिन मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाएगी। यह ट्रेडिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए होगी जिसकी टाइमिंग दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी।

ट्रेडिंग से पहले, हमेशा की तरह, 15 मिनट का प्री-ओपनिंग सेशन भी होगा, जो 1:30 बजे से शुरू होगा। वहीं, ट्रेडर्स 1:45 बजे से लाइव ट्रेड कर सकेंगे। NSE के अनुसार, ट्रेड मॉडिफिकेशन की आखिरी समय-सीमा 2:55 बजे तक तय की गई है।

मुहूर्त ट्रेडिंग को भारतीय शेयर बाजार में शुभ और परंपरागत माना जाता है। यह ट्रेडिंग सत्र हर साल दिवाली के दिन आयोजित किया जाता है और इसके साथ ही हिंदू नववर्ष - संवत 2082 की शुरुआत मानी जाती है। कई निवेशक इस दिन नई खरीदारी या निवेश की शुरुआत करते हैं, ताकि आने वाला साल आर्थिक रूप से शुभ हो।

दिवाली पर, 21 अक्टूबर को, पूरे दिन बाजार बंद रहेगा, सिर्फ यह एक घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इसके अगले दिन, 22 अक्टूबर (बुधवार) को बलिप्रतिपदा के अवसर पर भी NSE और BSE बंद रहेगा।

स्टॉक एक्सचेंज हर साल दिवाली पर यह ट्रेडिंग सत्र इसलिए आयोजित करते हैं क्योंकि इस दिन को धन और समृद्धि की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। ट्रेडर्स इसे पोर्टफोलियो रिव्यू, नए निवेश, और रीबैलेंसिंग के लिए एक खास मौका मानते हैं।

इस एक घंटे की ट्रेडिंग को सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि भावनात्मक और रणनीतिक निवेश की शुरुआत माना जाता है। यह दिन बाजार के लिए उतना ही खास है जितना किसी के लिए नए साल की पहली सुबह।