RDB Infrastructure Share Price: रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर (RDB Infrastructure And Power Ltd) के शेयरों में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक ने आज अपने इंट्राडे हाई 48.47 रुपये को टच किया है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 48.47 रुपये पर है।

RDB Infrastructure शेयरों में क्यों तेजी?

आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर की बढ़त की वजह कंपनी के Stargen Power Private Limited के साथ MoU पर साइन करना है। इस समझौते के तहत, RDB Infrastructure ने नागपुर, महाराष्ट्र में 52 MW (AC) / 65 MW (DC) सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को लागू करने का ठेका लिया है, जिसका कुल EPC (Engineering, Procurement, and Construction) कंट्रैक्ट वैल्यू ₹225 करोड़ है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस MoU के तहत इन प्रोजेक्ट्स को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है, और अगर जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

RDB Infrastructure ने Q1FY26 के लिए अपने वित्तीय नतीजों में एक मजबूत वृद्धि दर्ज की है। ऑपरेशंस से राजस्व ₹67.55 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल ₹30.7 करोड़ था। तिमाही का प्रॉफिट भी बढ़कर ₹2.72 करोड़ हो गया, जो Q1FY25 में ₹0.94 करोड़ था। हालांकि, कंपनी के कुल खर्च ₹65.53 करोड़ रहे, जो पिछले साल ₹29.52 करोड़ था।

कंपनी के बारे में

RDB Infrastructure and Power Ltd एक रियल एस्टेट कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2006 में कोलकाता से हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से घरों, टाउनशिप्स और ग्रुप हाउसिंग जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाती है, साथ ही ऑफिस, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। कंपनी का काम भारत के कई शहरों में फैला हुआ है। कंपनी भारत के कई शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स चला रही है और रियल एस्टेट सेक्टर में एक स्थिर पहचान बना चुकी है।