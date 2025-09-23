सुपरमार्केट चेन, ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड (Osia Hyper Retail Limited) के शेयरों ने मंगलवार को जबरदस्त तेजी दिखाई। शेयर में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। एनएसई पर यह शेयर फिलहाल अपर सर्किट के साथ 29.62 रुपये पर है। शेयर में आज यह तेजी कंपनी द्वारा लिए गए बड़े फैसलों के बाद आई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने अपने एनएसई फाइलिंग में बताया कि बीते सोमवार को हुए एक्सट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में:

कंपनी ने अधिकृत शेयर पूंजी (Authorized Capital) को बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

₹200 करोड़ तक की फंडिंग के लिए QIP (Qualified Institutional Placement) के जरिए पैसा जुटाने का प्रस्ताव पास किया गया।

प्रेफरेंशियल बेसिस पर कन्वर्टिबल वारंट्स जारी करने का फैसला लिया गया।

Osia Hyper Retail Limited की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका कारोबार फूड और नॉन-फूड प्रोडक्ट्स दोनों में फैला हुआ है, और इसके पास 3 लाख से ज्यादा आइटम्स का बड़ा कलेक्शन है। कंपनी के पास कुल 37 स्टोर्स हैं, जिनमें 31 बड़े Osia Hypermarts और 5 छोटे Mini Osia शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास एक खुद का वेयरहाउस भी है, जो इसके लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है।

Q1 FY26 में Osia Hyper Retail ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की नेट सेल्स ₹326.48 करोड़ रही, जबकि नेट प्रॉफिट ₹8.04 करोड़ दर्ज किया गया। पिछली तिमाही (Q4 FY25) में यह मुनाफा सिर्फ ₹0.53 करोड़ था, यानी इस बार कंपनी के प्रॉफिट में 1,417% का जबरदस्त उछाल आया है। इसके अलावा, कंपनी का P/E रेशियो 20x है, जो कि इंडस्ट्री के औसत 78x से काफी कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह स्टॉक फिलहाल किफायती दाम पर उपलब्ध है और इसमें आगे अच्छी ग्रोथ की संभावना हो सकती है।

जून 2025 में कंपनी के प्रमोटर्स ने 65 लाख शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 47.53% हो गई। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भी भरोसा जताते हुए 4,24,488 शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 0.52% तक पहुंच गई।